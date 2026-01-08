El Manchester United tomará una decisión sobre el entrenador en jefe para la eliminatoria de la Copa FA de Brighton

Man Utd se enfrentará a Brighton en la tercera ronda de la Copa FA el domingo y ha tomado una decisión sobre quién estará a cargo de ese partido.

Darren Fletcher dirigirá al United ante el Brighton

El Manchester United ha pedido a Darren Fletcher que permanezca como entrenador en jefe para el partido de la Copa FA del domingo contra Brighton en Old Trafford. El United continuará las conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick durante los próximos dos días sobre un puesto interino hasta el final de la temporada, pero Fletcher se hará cargo del partido contra los Seagulls.

El escocés supervisó el empate 2-2 del United contra Burnley en Turf Moor el miércoles por la noche y el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox le dijeron que continuará a cargo del partido del domingo. «Les gustaría que yo me hiciera cargo del equipo el domingo», dijo Fletcher sobre sus conversaciones con Wilcox y Berrada.

«Había la sensación de que este podría ser el caso a partir del lunes, pero queríamos centrarnos en Burnley, pero sí, tengo el trabajo de liderar el equipo el domingo, así que toda mi concentración y energía están destinadas a eso ahora».

Fletcher estaba satisfecho con la forma en que los jugadores respondieron a unos días tumultuosos en Burnley, a pesar de que su equipo resistió en East Lancashire. El United anotó treinta tiros por siete del Burnley y debería haber ganado.

«Pensé que hicieron una actuación que debería haber ganado el juego. Creo que crearon muchas oportunidades. Creo que hicieron 30 tiros, cruzaron la línea de gol y les anularon un gol, no estoy seguro de por qué», dijo Fletcher.

«Entonces, si lo miras en ese contexto, en términos de los tiros y el dominio que tuvimos en el juego, deberíamos ganar el juego, así que estoy contento con eso. Hubo muchas cosas buenas, no fue perfecto. Pensé que comenzamos lento.

«Mejoramos a medida que avanzaba la primera mitad e incluso desafié a los jugadores en el descanso. Creo que tenían más nivel y creo que lo produjeron al comienzo de la segunda mitad y anotaron dos goles fantásticos.

«Todavía hay mucho en lo que trabajar, pero estoy muy satisfecho con sus esfuerzos y cómo intentaron implementar lo que les pedimos, con un tiempo de preparación muy limitado».