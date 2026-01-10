El Manchester United toma una decisión sobre Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui de cara al partido contra el Brighton

Man Utd se enfrentará a Brighton en la Copa FA este fin de semana y uno de sus jugadores de la AFCON podría regresar al club a tiempo para aparecer.

Bryan Mbeumo se enfrenta (Imagen: )

Darren Fletcher ha descartado la posibilidad de que Noussair Mazraoui o Bryan Mbeumo jueguen con el Manchester United contra el Brighton en la tercera ronda de la Copa FA este fin de semana. Uno de los dúos regresa a Old Trafford el viernes por la noche, donde se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en Rabat. El Marruecos de Mazraoui se enfrentará al Camerún de Mbeumo en el partido, y los ganadores tendrán garantizada la participación en la competición en la última semana.

Eso significa que el ganador se perderá el derbi de Manchester del próximo fin de semana, pero Fletcher ha confirmado que el perdedor no volverá pronto para jugar contra los Seagulls el domingo por la tarde. «No lo creo. Creo que es un tiempo de recuperación demasiado corto, por lo que tendremos los mismos jugadores disponibles para el partido que tuvimos contra Burnley», dijo Fletcher.

«Así que no hay nuevas incorporaciones y, sí, Bryan y Nous no estarán disponibles para el partido» Fletcher confirmó que no habrá caras nuevas en el equipo para el grupo que empató contra Burnley el miércoles por la noche, con Matthijs de Ligt aún fuera de juego por una lesión en la espalda.

Harry Maguire hizo un regreso sorpresa al equipo de Turf Moor después de una ausencia de dos meses por una lesión en el muslo y Fletcher confirmó que será tratado con cuidado.

«Ha estado fuera por un tiempo, así que probablemente sea su carga y cosas así», dijo Fletcher. “Esa decisión aún no se ha tomado, pero creo que viste a los jugadores regresar anoche.

«Has visto a Mason, has visto a Kobbie, has visto a Bruno. Tiene que haber cierta comprensión de sus primeros minutos. Quizás tengan que ser un poco cuidadosos con el proceso de reconstruirlo. Así que creo que Harry probablemente estará en esa situación este fin de semana».

Mainoo regresó de una lesión en la pantorrilla en Turf Moor y parece que permanecerá en el club este mes después de considerar su futuro con Ruben Amorim, y Fletcher cree que el graduado de la academia ha cerrado el círculo.

«Parece estar en un buen lugar. Kobbie no te da mucho, así que no sabrías si está en un buen lugar o no tan bien. Así es él, esa es su conducta natural», dijo.

«Pero lo conozco bien y lo conozco desde hace mucho tiempo. Lo he visto alrededor del edificio y en diferentes lugares. No se trata tanto del edificio, sino de gente alrededor.

«He tenido conversaciones con él en general. Pero está en un buen lugar. Conozco a Kobbie, y creo que él me conoce a mí. Conoce a Travis Binion, por lo que se siente cómodo en su entorno. Está en un buen lugar, está bien entrenado y, como dije, es difícil de leer, Kobbie».