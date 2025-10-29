El Manchester United tiene un objetivo claro en el centro del campo gracias a dos jugadores

El Manchester United sabe que necesitará fichar a un centrocampista central el próximo verano.

Bryan Mbeumo y Matheus Cunha del Manchester United celebran con Casemiro y Bruno Fernandes (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Aún faltan más de dos meses para la ventana de transferencia de enero, pero el Manchester United ya está haciendo planes para la ventana de transferencia del próximo verano.

Rara vez es una buena idea hacer cambios al por mayor en la plantilla a mitad de temporada, especialmente teniendo en cuenta los altos precios asociados con el mercado de enero. Así que el United esperará hasta el próximo verano para solucionar sus problemas en el mediocampo.

Casemiro ha sido mucho más fiable para el United esta temporada, pero su contrato expira al final de la temporada, cuando tendrá 34 años. HOMBRE Deportes Entiende que al brasileño se le podría ofrecer un nuevo acuerdo con condiciones más bajas, pero United haría bien en cortar lazos y buscar una solución a largo plazo.

Manuel Ugarte no ha hecho lo suficiente para sugerir que se puede confiar en él como mediocampista defensivo del United, por lo que depende del club asegurarse de contratar al hombre adecuado.

Ruben Amorim ha hablado varias veces sobre cómo quería apuntar a jugadores probados en la Premier League durante su primera ventana de transferencia de verano en el club. El impacto de Bryan Mbeumo y Matheus Cunha sugiere que el técnico del United haría bien en ceñirse a ese plan el próximo año.

El dúo atacante ha demostrado ser una brillante incorporación a Amorim. Eso no quiere decir que los jugadores de ligas extranjeras no puedan sobresalir en el United (basta con mirar el impacto que ha tenido Senne Lammens), pero los jugadores con experiencia en la Premier League ciertamente corren menos riesgo que aquellos que no han experimentado la intensidad de la competencia.

El United no puede darse el lujo de fichar a un centrocampista que necesitará tiempo para adaptarse a la competición. Por eso Adam Wharton parece un objetivo obvio.

Adam Wharton ha sido vinculado con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

Ya conoce la Premier League y ha demostrado su valía en el Crystal Palace. También ofrece al United versatilidad en el centro con su capacidad para jugar como número 6 u 8, lo que podría ser crucial si surgen lesiones.

Wharton también juega en un sistema 3-4-3 en Palace, por lo que no debería necesitar tiempo para adaptarse a un cambio de formación.

Ningún fichaje conlleva ningún nivel de riesgo, pero Wharton ha demostrado que tiene calidad para jugar al más alto nivel y sabe qué esperar de la Premier League.

Parece una elección obvia.

