El Manchester United tiene un nuevo jugador que no puede ser ignorado ante el Brighton

El Manchester United llega al partido de este fin de semana con victorias consecutivas en la Premier League en su haber.

El Manchester United ahora tiene un nuevo imparable para que Ruben Amorim elija contra Brighton y Hove Albion (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Cada jugador del Manchester United que salió al campo contra el Liverpool el domingo jugó su papel en la victoria y creó recuerdos especiales para la afición, que tal vez viajó más con esperanza que con expectativa.

Aunque el equipo de Arne Slot ha estado y sigue estando en mala forma, las terribles experiencias del United en Anfield en los últimos años sugirieron que el domingo podría ser el día en que los anfitriones regresen a lo que son capaces de hacer. Y, sin embargo, en el primer minuto esa narrativa quedó de lado y el United pasó a registrar lo que quedará como una famosa victoria.

Elegir al jugador del partido después de semejante resultado es una tarea poco envidiable, pero el único jugador que logró establecerse verdaderamente como un jugador indispensable merecía los aplausos. Zenne Lammens.

Al igual que en el partido contra el Sunderland, Lammens no necesariamente tuvo que jugar fuera de su pellejo para hacer un buen partido contra el Liverpool. Pero tuvo sus momentos.

El belga dominó su área en un ambiente hostil e hizo un gran trabajo cuando entró en acción en la primera parte para evitar el empate de Alexander Isak. El United sufrió más presión en la segunda mitad, pero Lammens se mantuvo firme e inspiró confianza a los que tenían delante.

Hizo un excelente trabajo al cerrar a Mohamed Salah y asegurarse de que su disparo saliera desviado. Aunque fue derrotado por el gol de Cody Gakpo, poco pudo haber hecho para evitarlo. Pero la contribución más importante de Lammens llegó en el tiempo de descuento.

Mientras el Liverpool buscaba aumentar la presión, los córners empezaron a fluir y fue entonces cuando el portero realmente impresionó. En lugar de debilitarse, el jugador de 23 años se hizo cargo de su área de penalti, limpiando el balón con un puñetazo y asegurándose de que no hiciera falta más nervios.

Senne Lammens tuvo un brillante segundo comienzo en la Premier League con el Manchester United el domingo (Imagen: Carl Recine, Getty Images)

Después de Sunderland, nadie quería entusiasmarse demasiado con Lammens. Hemos visto demasiados falsos amaneceres en esa posición.

Sin embargo, si combinamos esto con las actuaciones del Liverpool, de repente parece que hay aún más motivos para ser optimistas sobre el portero. Sí, Altay Bayindir hizo todo lo posible para desempeñar ese papel, pero ahora parece que ese lugar definitivamente pertenece al belga.

