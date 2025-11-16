El Manchester United tiene un arma secreta inesperada que resuelve uno de los grandes problemas de la temporada pasada

El Manchester United tuvo numerosos problemas la temporada pasada, pero un arma secreta les está ayudando a resolver uno de ellos esta temporada.

El centrocampista del Manchester United Casemiro celebra con sus compañeros Bryan Mbeumo y Matheus Cunha (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Sólo 44 goles. Esa es la insignificante cantidad que el Manchester United logró recaudar en la Premier League la temporada pasada.

Para poner eso en perspectiva, sólo los tres últimos y el Everton anotaron menos goles en la máxima categoría. No es de extrañar que el United se mantuviera por encima de la zona de descenso.

Fue el mayor fracaso del United y, si bien se puede argumentar que la liga fue sacrificada hacia el final de la temporada por la Europa League, los goles fueron un problema cuando los Rojos se lo tomaron en serio. Sólo 12 de los 38 partidos de la Premier League la temporada pasada el United anotó dos o más en un partido.

Esto también se aplica a aquellos momentos en los que ni siquiera eso fue suficiente para asegurar los tres puntos, como contra Brentford y Everton, donde los Rojos salieron airosos. Compare eso con esta temporada y los números ya parecen más brillantes.

Sólo en once partidos de la Premier League en el United se han marcado dos o más goles en siete partidos y aún no han perdido después de anotar varias veces en un partido. Entonces, ¿qué podría haber detrás de este cambio de forma?

Bueno, la inclusión de Bryan Mbeumo en el once inicial ha ayudado, pero también hay un arma secreta que está empezando a quitar presión en la primera línea. Su nombre es Casemiro.

El brasileño no es conocido por su historial goleador. Como centrocampista defensivo, no se esperaba que marcara goles y sus mejores temporadas goleadoras se produjeron cuando anotó siete en la 2020/21 con el Real Madrid e igualó esa cifra en su temporada de debut en el United.

Sin embargo, ya ha marcado tres goles esta temporada, superando fácilmente su récord de la Premier League 2024/2025. Marcó cinco goles en toda la temporada pasada, incluido un doblete contra el desafortunado Leicester City en la Copa Carabao.

Casemiro celebra su gol con el Manchester United ante el Nottingham Forest

Casemiro es actualmente el segundo máximo goleador del United en el club y esto podría deberse a un cambio de estilo que vemos adoptar a Rubén Amorim y al resto de la Premier League. HOMBRE Deportes Ya hemos comentado anteriormente el peligro que supone el centrocampista en las jugadas a balón parado.

Aparte de su gol contra el Brighton, que incluso él admitirá que fue casualidad, Casemiro ha marcado directa o indirectamente a balón parado. El gol ante el Chelsea llegó porque el equipo visitante no supo afrontar un saque de esquina en corto, que acabó cabeceando el brasileño.

En Nottingham Forest remató de cabeza un córner y en el amistoso internacional de este fin de semana contra Senegal en el Arsenal Emirates Stadium mostró una gran compostura tras un lanzamiento de falta de Rodrygo para marcar otro gol. Casemiro se está convirtiendo rápidamente en un hombre peligroso debido a los escenarios a balón parado tanto para el club como para el país y eso sólo puede ser algo bueno para el United.

Hay mucho que decir sobre la falta de goles de Rasmus Hojlund la temporada pasada, pero no debería ser responsabilidad exclusiva del delantero centro marcar. Los goles tienen que venir de todos los rincones del parque y eso es lo que está empezando a hacer Casemiro.

El United ya no es tan unidimensional en su ataque. La temporada pasada sólo diez jugadores diferentes marcaron para los Rojos en la Premier League, ahora hay nueve goleadores diferentes.

Sin embargo, Casemiro es el arma secreta y está abriendo el camino para que otros marquen un gol en la Premier League esta temporada.