El Manchester United tiene tres opciones de transferencia para reforzar su plantilla en enero, pero una de ellas debería evitarse

El Manchester United entra en la ventana de transferencias de enero buscando hacer negocios, pero Ruben Amorim está dispuesto a gastar su dinero sabiamente.

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, tiene por delante una ventana de transferencias de enero muy ocupada (Imagen: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images)

El Manchester United preferiría no entrar en la ventana de transferencias de enero y tener que incorporar jugadores. Una y otra vez se nos dice que el mercado de invierno favorece a los vendedores más que a los compradores, pero es necesario. A pesar de todo el dinero gastado en el verano, al United todavía le faltan opciones.

Rubén Amorim lo sabe y habló de la situación antes del viaje del domingo a Villa Park. «Todo lo que sabemos es que sólo intentaremos incorporar jugadores que creemos que serán el futuro», dijo. «La intención no es salvar nada en este momento.»

Con demasiada frecuencia, el United ha intentado tapar las grietas de su plantilla fichando jugadores en calidad de préstamo hasta el final de la temporada, sin intención de comprarlos de forma permanente. Wout Weghorst y Marcel Sabitzer fueron buenos ejemplos de ello y el ciclo debe terminar.

Desafortunadamente para Amorim, a veces uno tiene que abandonar sus principios en poco tiempo. Es muy poco probable que jugadores como Adam Wharton y Elliot Anderson se vayan en enero y, por lo tanto, son objetivos para la ventana de transferencias de verano. Dicho esto, hay opciones este invierno que podrían ser buenas adquisiciones para ahora y el futuro.

Conor Gallagher del Atlético de Madrid sería una gran opción para incorporar al mediocampo. Fue desconcertante que el Chelsea le permitiera irse a España y sus actuaciones en La Liga y la Liga de Campeones han demostrado que todavía puede desempeñarse en el United.

También es una transferencia de riesgo relativamente bajo, ya que jugó antes en Inglaterra. Podría ser cedido en enero y eso le vendría perfecto al United, pero si los Rojos pueden hacer que ese acuerdo sea permanente en el verano, sería una mejora respecto de quién está actualmente disponible para ellos.

Rubén Neves es otra opción prevista para enero. El centrocampista portugués juega en el Al Hilal desde que dejó el Wolverhampton Wanderers en 2023.

Neves no ve un regreso a Molineux y, aunque la Saudi Pro League es muy inferior a la Premier League, a sus 28 años todavía tiene tiempo de su lado. El centrocampista quiere abandonar Oriente Medio al final de su contrato y Al Hilal está abierto a ofertas de £15 millones o más en enero para recuperar parte de su dinero.

Aunque Neves representa un riesgo mayor que Gallagher, aún sería una mejora para el mediocampo si se uniera. La última opción realista disponible en enero es Antoine Semenyo del Bournemouth.

Los clubes de la Premier League están en alerta máxima este invierno después de descubrir que el jugador de 25 años tiene una cláusula de rescisión que se activará en la próxima ventana. Costaría £65 millones fichar a Semenyo en enero, pero el United tendrá que actuar rápidamente para ficharlo.

El Bournemouth ha asegurado que la cláusula sólo estará vigente durante una parte del periodo, para no dejarles poco tiempo para encontrar un sustituto. El delantero suma ocho goles y tres asistencias en diecisiete apariciones esta temporada y es claramente un talento.

El United no se siente abrumado por los atacantes, especialmente con Bryan Mbeumo en la Copa Africana de Naciones (AFCON). Sin embargo, los Rojos deberían evitarlo en enero.

Esta decisión no tiene nada que ver con Semenyo ni con su increíble talento. Pero los ‘reds’ tienen un presupuesto limitado y fichar a un delantero no es la prioridad en este momento.

Si el United no hubiera tenido una crisis en el mediocampo en enero, un movimiento por Semenyo podría tener mucho sentido. Da la casualidad de que lo hacen, razón por la cual los rojos deberían priorizar la atención a largo plazo en lugar de abordar un problema a corto plazo.

Amorim dijo el viernes: «Incluso si intentamos fichar a un jugador, puede que no sea la posición en la que necesitamos más». [right now]Este fue un claro indicio de que United no intentará cambiar sus prioridades por un problema que debería resolverse por sí solo a mediados de enero.

Semenyo es un gran jugador, pero no merece la pena cambiar la estrategia de fichajes del United.