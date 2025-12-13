El Manchester United tiene algo bajo la manga para engañar al Bournemouth

Man Utd aún no ha confirmado si Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui estarán disponibles contra el Bournemouth.

Amorim espera una nueva victoria el lunes. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Tres días después del choque de la Premier League contra el Bournemouth, Ruben Amorim no estaba seguro de si Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui estarían disponibles para la selección del Manchester United debido a su participación en la Copa Africana de Naciones, que comienza el próximo fin de semana.

Amorim explicó en su rueda de prensa previa al partido: «Todavía estamos en conversaciones con las selecciones, el partido es el lunes, ellos están entrenando y estamos tratando de preparar todos los escenarios.

«Es frustrante, pero al mismo tiempo nadie sabe quién va a jugar, así que eso es bueno. Tenemos jugadores que pueden con cualquier cosa. Con una semana larga puedes trabajar en diferentes cosas para prepararte para el partido».

Amorim añadió que sabría qué jugadores estarán disponibles el sábado. «Cada equipo nacional tiene sus propias ideas sobre cuándo quiere a los jugadores», dijo. «Espero que tomemos una decisión hoy o quizás mañana, pero esperaremos hasta el último minuto para elegir el mejor equipo».

No saber qué jugadores estarán en el equipo se consideró negativo, pero fue interesante escuchar a Amorim sugerir que esto podría ser «algo bueno», ya que Bournemouth se acercaba al partido sabiendo el personal que el United tendrá a su disposición el lunes por la noche.

Ese fue el mensaje de una fuente del club el sábado por la mañana, quien dijo que es una ventaja en este momento no revelar la decisión sobre si Mbeumo, Amad y Mazraoui estarán involucrados.

El United tiene un elemento de imprevisibilidad reservado antes del partido, lo que fue visto internamente en Carrington como una pequeña ventaja táctica antes de la visita de Bournemouth.

La FIFA confirmó que el 15 de diciembre es la fecha de liberación de los jugadores involucrados en la AFCON, pero el United jugará contra el Bournemouth ese día, lo que ha creado incertidumbre sobre el trío que participará en el torneo.

A pesar de que Amorim no aclaró la situación el viernes y de un elemento de broma de fuentes de las Naciones Unidas, parece probable que Mbeumo, Amad y Mazraoui estén involucrados.

Marruecos jugará el partido inaugural del torneo contra Comoras el 21 de diciembre, pero Mazraoui no es un titular habitual de su país y retrasar un día su convocatoria no debería ser un problema.

Mbeumo y Amad jugarán con Camerún y Costa de Marfil respectivamente en Nochebuena, por lo que también parece probable que se les dé luz verde para su aparición contra el Bournemouth.

Y el precedente sentado con André Onana en 2024 sugiere que el United tendría que llegar a un acuerdo para posponer sus vuelos al torneo, ya que el portero se unió a Camerún al final de la última AFCON.

Onana jugó contra el Wigan Athletic en la Copa FA y el Tottenham en enero de 2024 (el torneo comienza a principios de este año) y viajó al torneo en un jet privado.

Es importante que el United tenga la selección más fuerte contra el Bournemouth. El partido es una oportunidad para que Amorim gane partidos de liga consecutivos por segunda vez en su mandato, y la oportunidad de generar impulso en lo que a menudo puede ser un mes decisivo debido a la apretada agenda.

Aunque el United venció al Manchester City por 2-1 en diciembre pasado, el mes fue sombrío para Amorim. El United cayó eliminado de la Copa Carabao ante el Tottenham, fue derrotado 3-0 por el Bournemouth en Old Trafford, perdió ante los Wolves en el Boxing Day y fue derrotado por el Newcastle antes de la víspera de Año Nuevo.

El United debería disfrutar de un mejor diciembre este año y tendrá más posibilidades de ganar contra el Bournemouth si Mbeumo, Amad y Mazraoui vuelven a estar disponibles para la selección.