El Manchester United Sub-21 juega un amistoso contra el Kaizer Chiefs sudafricano

Los Kaizer Chiefs de Sudáfrica visitarán Gran Bretaña el próximo mes con un partido programado contra el Manchester United Sub-21.

La sub-21 se enfrenta a Kaizer Chiefs. (Imagen: Getty Images)

El Manchester United Sub-21 jugará contra el Kaizer Chiefs sudafricano el próximo mes.

Kaizer Chiefs ha anunciado que su equipo juvenil viajará a Inglaterra para enfrentarse a equipos U21 de United, Leeds y Queens Park Rangers como parte de su gira internacional DDC.

El club sudafricano también visitará Carrington para observar las instalaciones de la academia del United.

Una declaración de Kaizer Chiefs decía: “Las reservas de Kaizer Chiefs se embarcarán en la gira internacional DDC de 11 días del 25 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

“La gira, apoyada por la Professional Soccer League (PSL) y Multichoice, verá a Amakhosi jugar partidos contra los equipos U21 de estimadas instituciones de fútbol inglesas, Manchester United (28 de noviembre), Leeds United (2 de diciembre) y Queens Park Rangers (6 de diciembre).

Además, el joven equipo Glamour Boys visitará las academias del Manchester United y Liverpool durante el viaje, donde sin duda obtendrán valiosos conocimientos al intercambiar conocimientos y experiencias con sus homólogos británicos.

“Asistirán al partido de la Premier League inglesa el 3 de diciembre cuando el Leeds United reciba al Chelsea en Elland Road, donde la ex estrella de Amakhosi Lucas Radebe alcanzó un estatus legendario y sigue siendo venerado entre la base de fanáticos hasta el día de hoy”.

El director deportivo de Kaizer Chiefs añadió: «Estamos increíblemente emocionados de ver a nuestro equipo de reserva dirigirse a Inglaterra para enfrentarse a estos famosos clubes. Es una recompensa por la dedicación y resistencia que demostraron al ganar el título del DDC por primera vez la temporada pasada.

«Les brinda una gran oportunidad de poner a prueba sus habilidades contra talentos emergentes de algunos de los gigantes del fútbol más grandes del mundo. Los animo a aprovechar la experiencia, disfrutar la gira y continuar haciendo historia mientras enarbolan la bandera Amakhosi en tierras lejanas».

El United jugó contra Kaizer Chiefs en casa y fuera durante su calendario de pretemporada de 2008, empatando 1-1 en Sudáfrica y ganando 4-0 en Old Trafford apenas una semana después para ganar el ‘Vodacom Challenge’.

La sub-21 ha tenido un comienzo brillante en la nueva temporada y ocupa lo más alto de la tabla de la Premier League 2.

