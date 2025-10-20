El Manchester United ‘sigue’ al prodigio de 16 años y la Premier League es genial

Se dice que el Manchester United es uno de varios clubes interesados ​​en el talentoso mediocampista del Coventry City, George Shepherd, quien ha sido nombrado en el primer equipo de los Sky Blues esta temporada.

El centrocampista del Coventry City, George Shepherd, ha sido vinculado con el Manchester United (Imagen: Joe Toth/Shutterstock)

Según los informes, el Manchester United está siguiendo al centrocampista del Coventry City, George Shepherd.

El joven de 16 años fue nombrado en el banquillo del primer equipo para el partido de campeonato del sábado contra el Blackburn Rovers. Esto se produce después de que el adolescente impresionara cuando hizo su primera aparición con la sub-21 del club a principios de esta temporada.

Las actuaciones positivas de Shepherd han hecho que el ex mediocampista del Chelsea, ahora entrenador de los Sky Blues, Frank Lampard, lo incluya en su equipo que busca el ascenso. El Daily Mail afirma que el United es uno de varios clubes de alto perfil que «siguen» a la joven estrella, que tiene un gol y una asistencia a su nombre para la selección sub-21 del club.

Cuando se le preguntó sobre el adolescente durante su conferencia de prensa posterior al partido tras la victoria de Coventry por 2-0 sobre Blackburn el sábado, Lampard dijo a CoventryLive: “Ha entrenado mucho con nosotros, de vez en cuando, y está entrenando muy bien.

«Es un muchacho muy talentoso, un muchacho local y un fanático de Coventry. Ama el club y todavía tiene 16 años.

«Él juega un poco en el ala derecha para nosotros en este momento en el 21, pero puede jugar como un diez. Hay un poco de ocho/diez allí, por lo que es un jugador de ataque muy versátil y es un niño. Y merece su oportunidad en el banco por la forma en que ha sido entrenado».

Lampard añadió: «Tiene que seguir adelante, pero fue una linda historia llegar allí. Y no es sólo un regalo, porque por la forma en que entrena y dado el tamaño de nuestro equipo, entrena para merecer estar en el banquillo de inmediato, así que es una buena historia».

Shepherd espera debutar con el primer equipo en el próximo partido del Coventry: un viaje a Portsmouth el martes por la noche. El equipo de Lampard se encuentra actualmente en lo más alto de la clasificación del campeonato después de diez partidos.

