El Manchester United se enfrenta al enigma de André Onana mientras Ruben Amorim toma una nueva decisión de transferencia

Man Utd tendrá la oportunidad de hacer más negocios en la ventana de transferencia de enero.

El portero del Manchester United, André Onana, se encuentra actualmente cedido en el Trabzonspor. (Imagen: Anadolu vía Getty Images)

El Manchester United enfrenta una serie de decisiones a medida que se acerca rápidamente la ventana de transferencia de enero. A partir del 1 de enero, los clubes podrán cerrar sus negocios, mientras que los jugadores sin contrato este verano también podrán iniciar conversaciones con partes extranjeras sobre acuerdos preliminares.

Varios jugadores del United han tenido tiempo de juego limitado esta temporada y podrían ser transferidos en el nuevo año. Joshua Zirkzee y Kobbie Mainoo han tenido problemas durante los minutos, y este último solo fue titular en un partido de la Copa Carabao.

Zirkzee aún no ha hecho un solo inicio, jugando sólo 90 minutos en cinco apariciones como suplente. Mientras tanto, con el Mundial en el horizonte, los jugadores estarán interesados ​​en el fútbol regular para aumentar sus posibilidades de ser convocados.

Dicho esto, MEN Sport ha echado un vistazo a los últimos titulares de transferencias de Old Trafford y sus alrededores;

André Onana ‘plan’

Según los informes, el portero cedido Andre Onana está ansioso por revivir su carrera en el United una vez que regrese al club procedente del Trabzonspor. El jugador de 29 años pasará la temporada en Turquía después de perder su puesto número uno en Old Trafford tras una serie de errores de alto perfil el año pasado.

Según The i Paper, el internacional camerunés todavía espera recuperar los guantes una vez que finalice su cesión. Sin embargo, fuentes cercanas a Onana apuntan a que tampoco se descarta un traspaso a otro equipo de la Premier League.

MEN Sport dice: En un club de la talla del United, los jugadores están naturalmente motivados a seguir siendo parte del equipo el mayor tiempo posible. Para Onana, esa motivación quizás sea aún más fuerte después de una campaña turbulenta la temporada pasada. Esa temporada, marcada por errores flagrantes, le costó su lugar y ahora sentía que tenía asuntos pendientes y algo que demostrar.

‘Oferta’ del portero

La complicada situación de Marc-André Ter Stegen en el Barcelona está siendo seguida de cerca por clubes como el United. Según el diario español El Desmarque, el plan de Ter Stegen es dejar Barcelona en busca de tiempo de juego regular de cara al Mundial del próximo verano.

Marc-André ter Stegen se ha convertido en el objetivo del Man United (Imagen: Getty Images)

Se afirma que el United ya hizo una oferta junto al Besiktas antes de enero. Sin embargo, también se dice que la oferta del Besiktas es «mucho más firme», pero se informa que sólo se tomará una decisión una vez que recupere su plena forma.

MEN Sport dice: Esto es interesante ya que Senne Lammens recién llegó este verano. De ser cierto, este movimiento podría ser una señal de que United no ve futuro para Onana.

La futura ‘decisión’ de Casemiro

The Sun informa que el United no activará la extensión de un año del contrato de Casemiro. El mediocampista brasileño, que supuestamente gana £300.000 a la semana, verá expirar su contrato al final de la temporada.

MEN Sport dice: Este es el enfoque sensato si el club quiere reducir aún más los costes. Al recortar costos ahora, United puede crear más flexibilidad en el mercado de transferencias, haciendo que los fondos estén disponibles para refuerzos potencialmente importantes cuando surjan oportunidades.