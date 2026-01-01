El Manchester United retira a Toby Collyer de su cesión en el West Brom

Toby Collyer se unió al club de campeonato West Bromwich Albion durante la ventana de transferencia de verano para ganar más minutos.

Toby Collyer ha regresado al Manchester United tras una cesión en el West Brom (Imagen: Richard Pelham/Getty Images)

West Bromwich Albion ha confirmado que el Manchester United ha retirado a Toby Collyer de su cesión en The Hawthorns. El centrocampista, que debutó en la Premier League de la mano de Erik ten Hag, fue cedido al club de West Midlands para adquirir más experiencia en el fútbol senior.

Sin embargo, un comunicado de los Baggies dijo que la medida fue abortada al comienzo de la ventana de transferencia de enero. Su declaración dice: «Toby Collyer ha sido retirado por el club matriz Manchester United de su préstamo en The Hawthorns. El centrocampista de 21 años jugó 12 partidos con los Baggies antes de sufrir una lesión en la pantorrilla en el empate 1-1 contra el Birmingham City en noviembre.

«Todos en The Hawthorns le desean a Toby lo mejor para su futura carrera». El jugador de 21 años no juega con el West Brom desde finales de noviembre y el razonamiento detrás de la decisión parece ser doble.

El United explicó en su sitio web: «Toby es un talento altamente valorado con una enorme ética de trabajo y regresa al United para centrarse en su recuperación y tal vez reforzar las opciones de Rubén Amorim en el mediocampo». Collyer hizo su debut en la Premier League en el descanso contra el Liverpool mientras los Rojos luchaban en el centro.

Queda por ver exactamente cuándo regresará Collyer de su lesión, pero Amorim tendrá la esperanza de que el mediocampista pueda volver a estar en la contienda tarde o temprano debido a los crecientes problemas en el mediocampo en Old Trafford. Kobbie Mainoo y Bruno Fernandes no están actualmente disponibles debido a lesiones.

Esto hizo que la improvisada sociedad entre Manuel Ugarte y Casemiro estuviera acostumbrada a resultados mixtos. Mason Mount también es una opción, pero actualmente también está fuera, y aún está por verse exactamente cuándo regresará.

En ausencia de Collyer, Amorim ha convocado a Jack Fletcher para reforzar el mediocampo en los últimos partidos. En declaraciones a los medios tras el empate ante el Wolverhampton Wanderers, el entrenador del United subrayó que no pondría en riesgo a ningún jugador.

«No lo sé. Tendré que comprobarlo», dijo Amorim cuando se le preguntó si alguno de los jugadores lesionados volvería para el partido del domingo contra el Leeds. «No voy a arriesgar a nadie, perdiéndolo durante un mes o dos meses.

«Así que intentaremos encontrar soluciones. Veremos de nuevo y luego intentaremos ganar el próximo partido sin riesgos para los jugadores».