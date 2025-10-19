El Manchester United recibió una clara explicación del árbitro tras las quejas del Liverpool por el gol de Bryan Mbeumo

El Liverpool se quedó descontento después del gol del Manchester United mientras Alexis Mac Allister estaba fuera por una lesión en la cabeza.

Alexis Mac Allister sufrió una lesión en la cabeza mientras el Manchester United marcaba (Imagen: Getty Images)

Jamie Carragher y Liverpool quedaron enojados después de que el árbitro Michael Oliver no pudo detener el partido antes del primer gol del Manchester United en Anfield.

Alexis Mac Allister sufrió una lesión en la cabeza tras chocar con Virgil van Dijk justo dentro del campo del Liverpool. El United tomó el segundo balón, siguió jugando y Amad Diallo pasó el balón a Bryan Mbeumo, quien se recompuso antes de estrellar el balón contra el portero Giorgi Mamardashvili.

Los jugadores del Liverpool y Arne Slot no estaban contentos con Oliver por no pausar el partido cuando Mac Allister cayó tras recibir un golpe en la cabeza. El internacional argentino se mantuvo en el suelo cuando el United se adelantó y anotó, y Carragher repitió el mismo punto durante el comentario conjunto para Sky Sports.

El comentarista Peter Drury comenzó: “Lo que nos dice el centro del partido es que el árbitro no vio la lesión y, por lo tanto, claramente no pudo detener el partido”.

Carragher agregó: «Estaba tirado en el suelo sujetándose la cabeza».

El reglamento de la FA establece: «El juego se detendrá si, en su opinión, un jugador sufre una lesión grave o una lesión en la cabeza».

El ex defensa del Liverpool Stephen Warnock, por su parte, dio su veredicto en BBC Radio 5 Live: «Hay cierto desacuerdo sobre este gol entre los aficionados del Liverpool, creen que hay una lesión en la cabeza en el centro del campo. Van Dijk y Mbeumo intentaron rematar de cabeza, chocaron con Mac Allister y está siendo tratado por los fisioterapeutas.

«Mbeumo se levantó e hizo una buena carrera desde atrás. Van Dijk corta, Konate no puede llegar y lo levanta por encima del portero. Un comienzo brillante para el Manchester United».

El gol de Mbeumo fue el segundo en la Premier League con el United después de marcar contra el Burnley en agosto. Parecía peligroso en la primera media hora en Anfield, mientras que Amad, Bruno Fernandes y Matheus Cunha también causaron al Liverpool todo tipo de problemas desde el principio.

Fernandes debería haber duplicado la ventaja del United a mitad de la primera mitad. Amad devolvió el balón al capitán del United para que rematara desde dentro del área, pero su disparo se fue desviado.

Cody Gakpo tuvo una excelente oportunidad de igualar para el Liverpool momentos antes, cuando Mohamed Salah lo pasó hacia la portería, pero su disparo pegó en la base del poste y fue despejado.

