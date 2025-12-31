El Manchester United recibe una oferta por el extremo antes del mercado de fichajes de enero

Sam Mather está a punto de dejar el Manchester United por interés de traspasos desde el extranjero

El club turco Kayserispor ha presentado una nueva oferta para fichar al joven del Manchester United Sam Mather con un contrato permanente. Mather estuvo en conversaciones para unirse al Kayserispor durante la ventana de transferencia de verano, pero el trato fracasó.

Mather, de 21 años, está dispuesto a dejar el United en un intento por iniciar su carrera en el fútbol profesional. También ha despertado el interés de Alemania y Grecia en el período previo a enero. El Noticias de la noche de Manchester Tiene entendido que el United está considerando actualmente la oferta del Kayserispor y que el club turco ha iniciado conversaciones con Mather sobre las condiciones.

Al Kayserispor le gustaría cerrar un trato rápido para Mather para que pueda unirse a su campo de entrenamiento de invierno de mitad de temporada la próxima semana. El United está dispuesto a hacer concesiones para permitir que Mather se vaya lo antes posible después de que fracasara su transferencia de verano.

El CABALLEROS informó en septiembre que las conversaciones estaban en un punto álgido fase avanzada con el Kayserispor en la fecha límite de Turquía. Kayserispor hizo todo lo posible para fichar a Mather con un contrato permanente. Se acordaron la tarifa y la cláusula de recompra, y se entiende que los términos personales también se acordaron verbalmente con el atacante.

United describió un plazo para cerrar el acuerdo y requerir la firma de la junta directiva, pero el club finalmente decidió que no tenía tiempo suficiente para facilitar la transferencia.

Mather ha superado el fútbol académico y está dispuesto a dejar el club de su infancia para continuar su carrera. Jugó principalmente en la banda izquierda durante su etapa en la academia, pero su posición preferida es la de número 10. Su contrato en Old Trafford expira en el verano de 2027.