El Manchester United recibe un impulso inesperado en medio de una batalla por transferencias de £ 65 millones

Man United ha estado siguiendo a Antoine Semenyo del Bournemouth en las últimas semanas, junto con el resto de los mejores clubes de la Premier League.

Se espera que la versátil estrella del Bournemouth, Antoine Semenyo, se mude en enero (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Cuando Antoine Semenyo anotó en el thriller de ocho goles en Old Trafford a principios de este mes, demostró exactamente por qué el Manchester United y varios otros clubes de la Premier League lo habían estado mirando antes de la ventana de transferencias de enero. El jugador de 25 años es exactamente lo que los mejores equipos esperan de un jugador hoy en día.

Puede jugar en múltiples posiciones, es rápido y sabe rematar. ¿Qué más podría desear Rubén Amorim o cualquier otro técnico? No solo eso, sino que también tiene una cláusula de rescisión que esencialmente garantiza su salida hacia el cambio de año.

No se pueden pasar por alto £65 millones para un jugador como Semenyo, razón por la cual el United entró en la carrera a pesar de gastar más de £200 millones en mejorar su ataque en el verano. Desafortunadamente para los Rojos, sus posibilidades de fichar a Semenyo parecen escasas.

El Manchester City busca cerrar un trato por la estrella del Bournemouth. Sería un duro golpe perder a un jugador como Semenyo, pero no tan grande como parecía hace unas semanas.

En los últimos meses se han hecho preguntas sobre Patrick Dorgu. En la Copa Africana de Naciones (AFCON) fue sustituido en la banda izquierda por Diogo Dalot, a pesar de que el internacional portugués se adaptaba más a la derecha. Dorgu tuvo que dar un paso más y eso es exactamente lo que hizo.

Dorgu ha disfrutado de dos de sus mejores actuaciones con la camiseta del United contra Aston Villa y Newcastle. Todo el crédito es para el lateral, ya que hemos visto a jugadores con más experiencia que él encogerse cuando están en la línea de fuego por las críticas.

Patrick Dorgu celebra el gol del Manchester United ante el Newcastle United (Imagen: Zohaib Alam – MUFC/Manchester United vía Getty Images)

Amorim habló sobre los problemas de Dorgu en noviembre y dijo: «Necesita estar más tranquilo durante el partido. Puedes sentir el miedo cada vez que Patrick toca el balón. Yo puedo sentir el miedo».

Contra Newcastle en el Boxing Day, el miedo ciertamente no fue un problema. Dorgu anotó uno de los mejores goles de la temporada del United para ganar ese partido y sólo una brillante actuación de Ayden Heaven le impidió llevarse a casa el premio al Jugador del Partido.

Dorgu daría más detalles sobre las críticas antes mencionadas después de la victoria del Boxing Day, diciendo: «Por supuesto, nunca es agradable recibir críticas, pero como jugador siempre las recibirás. Y tienes que responder bien a ellas, y creo que he respondido bien en los últimos juegos».

Esta mejora en la forma es exactamente lo que se necesitaba y suavizará el golpe si el United pierde a Semenyo. Si el United regresa a la zaga de tres, sabe que Dorgu puede representar una amenaza en el flanco izquierdo, como lo ha hecho Amad en el derecho.

Es un impulso inesperado para los Rojos, pero ciertamente estarán agradecidos por llegar a los juegos de enero.