El Manchester United puede tener la moneda de cambio de Marcus Rashford en el Tottenham en la batalla por los traspasos

Según los informes, Tottenham está interesado en fichar a Marcus Rashford y, al mismo tiempo, intenta conseguir otra transferencia de Man Utd.

Según los informes, el Tottenham está interesado en fichar a Marcus Rashford

Si nos guiamos por las primeras semanas de la ventana de transferencias, el Tottenham parece decidido a asegurarse de que un coqueteo con el descenso y el puesto 17 en la Premier League sea algo que solo quieran experimentar dos veces.

Después de sobrevivir al último día de la temporada pasada, los Spurs de repente tienen impulso y dinero, mostrando la ambición de darle a Roberto De Zerbi un equipo que pueda pasar de ocupantes ilegales del descenso a contendientes europeos.

Ya firmaron a Jan Paul van Hecke por £ 52 millones y están en conversaciones con Newcastle sobre lo que sería una firma de declaración para el internacional italiano Sandro Tonali.

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No contentos con eso, están considerando rivalizar con el Manchester United por el mediocampista del West Ham Mateus Fernandes, de 21 años, y asaltar Old Trafford por Marcus Rashford. Pero quizás el United pueda utilizar esto a su favor.

Están dispuestos a vender Rashford este verano, pero sólo si el precio es correcto, y es difícil ver a un club ofreciendo la tarifa de £40 millones que el United le dijo al campamento de Rashford que llegarían a un acuerdo. Un salario de alrededor de £325.000 por semana es una clara barrera para pagar esa cantidad de dinero para el joven de 28 años.

Es casi seguro que el United tendrá que negociar por Rashford en algún momento, pero podrían ofrecerle al Tottenham un edulcorante si enfrían su interés en Fernandes. Eso podría suceder de todos modos si firman a Tonali, ya que, según se informa, Newcastle quiere cerca de £ 100 millones.

Fernandes es el acuerdo en el que el United está trabajando actualmente y el mediocampista portugués parece que se convertirá en el segundo fichaje en Old Trafford este verano, pero hay renuencia a cumplir con las demandas actuales del West Ham. Para negociar una tarifa más baja, realmente necesitan una carrera clara sobre el jugador.

Ya ha habido interés por parte del Paris St-Germain, el Real Madrid y el Arsenal este verano, pero el United ha sido el más activo y existe la sensación de que el West Ham realmente quiere una guerra de ofertas para hacer subir su precio.

Sus últimos resultados financieros mostraron una pérdida de £104 millones, y la jerarquía de los Hammers admitió a principios de este año que las ventas eran necesarias incluso si permanecían en la Premier League. Serán una necesidad absoluta mientras se preparan para la vida en el campeonato.

Fernandes es claramente el activo más comercializable del club, con Jarrod Bowen ahora de 29 años, una edad en la que los clubes son reacios a gastar de más debido a la falta de valor de reventa. Fernandes fue incluido en la selección de Portugal a principios de este año, a pesar de no haber llegado a la Copa del Mundo, y ha tenido otra buena temporada en la Premier League.

Pero si los Hammers necesitan cerrar un trato rápidamente para evitar violar las reglas financieras de la Premier League o la EFL, querrán algo de competencia por su firma. Al United le gustaría ser el único espectáculo en la ciudad.

Quizás puedan aprovechar el interés del Tottenham en Rashford para garantizar que esto continúe.