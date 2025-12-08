El Manchester United puede estar a punto de recibir un impulso de lesiones muy necesario

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, sufrió una lesión en la rodilla antes del parón internacional de noviembre contra el Tottenham.

Benjamin Sesko debería regresar en aproximadamente una semana. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Benjamin Sesko estuvo ausente en las imágenes recientes del entrenamiento publicadas por el Manchester United, pero el delantero debería estar cerca de regresar siempre que su recuperación de una lesión en la rodilla vaya según lo planeado. El mes pasado, Sesko entró desde el banquillo en el minuto 58 contra el Tottenham, pero sólo duró media hora y se vio obligado a abandonar tras recibir tratamiento por una lesión en la rodilla.

Las fuentes indicaron que la lesión no se consideraba un problema importante, lo que significa que se esperaban unas semanas antes de su liberación. Amorim dio una actualización sobre la lesión de Sesko el 21 de noviembre, diciendo: «Estará de baja algunas semanas. No sé cuánto tiempo, pero no es tan grave. Tenemos que tener cuidado con él».

Se le preguntó a Amorim si Sesko regresaría antes de que el United perdiera jugadores en la Copa Africana de Naciones (AFCON). «Creo que será más o menos al mismo tiempo», dijo. «No quiero decirlo con seguridad, pero cuando van a acampar [for the tournament]Espero tener a Ben de regreso”.

Cuando Amorim hizo ese comentario, se supuso que el United perdería jugadores ante la AFCON después del choque con los Wolves, pero existe la posibilidad de que mantengan a Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui contra Bournemouth antes de unirse a su país en el torneo.

Sesko podría estar a punto de regresar. En imágenes de entrenamiento recientes no parecía estar involucrado con el grupo principal, pero el cronograma inicial de su recuperación sugiere que regresará en aproximadamente una semana. Parece poco probable que vean a Sesko bajándose del autobús del equipo en Molineux. Si no está allí el lunes, todavía debería tener la oportunidad de jugar contra el Bournemouth.

Se habló de que Sesko necesitaba hacer más antes de sufrir su lesión en la rodilla. Gary Neville criticó su actuación contra Nottingham Forest y Amorim admitió que «luchó un poco».

Sesko perdió una buena oportunidad contra los Spurs. (Imagen: Partido del día de la BBC)

Al discutir el impacto de las críticas de ex estrellas del United a los jugadores en los medios, Amorim respondió: “Por supuesto que a nadie le gusta escuchar eso, pero él tuvo un pequeño problema con eso, y eso es un hecho.

«Así que aceptemos eso. No es personal, no es nada. Eso es lo que estoy tratando de explicar a los jugadores. Eso no es personal. Es una opinión que cambiará en tres semanas».

«Cualquier cosa que sea cierta hoy, dentro de tres semanas, podría ser una mentira. Así que, por supuesto, es difícil de escuchar, pero mi consejo para Ben es que se acostumbre a ello. Y entonces será normal. Lo ayudaremos y protegeremos a Ben porque trabaja muy duro y queremos tener éxito. Así que él tendrá éxito».

La actuación de Sesko ante el Tottenham fue criticada. Tuvo dos oportunidades de encontrar el fondo de la red y demostró su inexperiencia, pero su regreso a la forma será un impulso muy necesario.

Joshua Zirkzee se ha descrito a sí mismo como un «falso delantero 9,5», por lo que Sesko es el único delantero centro en el vestuario. Zirkzee marcó un gol brillante contra el Crystal Palace, pero hay abundantes pruebas que confirman que no es un goleador nato.

Sesko no ha parecido un goleador natural desde que llegó procedente del RB Leipzig, pero ciertamente se mueve y piensa como un delantero, que es lo que el United necesita de su titular para liderar el ataque. Al United le costó representar una amenaza de gol en los partidos en casa contra Everton y West Ham. Enviaron varios centros al área en busca del gol contra el Everton, pero no lograron avanzar.

Sesko podría haberlo hecho mejor con esos centros y Amorim estará desesperado por tenerlo disponible nuevamente, especialmente ahora que Mbeumo y Amad se presentarán para el servicio internacional en AFCON.

Es probable que el United tenga que arreglárselas sin Sesko contra los Wolves, y no sería una sorpresa ver a Amorim regresar al ataque sin delanteros que adoptó en los primeros tres partidos de liga de la temporada.

Sesko cayó al banquillo antes de sufrir una lesión en la rodilla. Será necesario para iniciar la mayoría de los juegos durante el calendario navideño si está en forma y los fanáticos esperarán que regrese de la banca con fuerza.