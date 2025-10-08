El Manchester United presenta el Fresh Carrington Plan tras una inversión de 50 millones de libras esterlinas

Man Utd presentó una renovación de £50 millones en Carrington en agosto y el edificio de la Academia ahora será remodelado.

El edificio de la Academia será remodelado. (Imagen: Manchester United FC 2025)

El Manchester United ha anunciado que se remodelará el edificio de la Academia en Carrington.

United presentó una renovación de £50 millones en el edificio principal en agosto y anunció planes para alinear las instalaciones de la academia con los «estándares líderes mundiales» que tienen para el primer equipo.

Habrá una reestructuración a medida que se remodele el edificio de la Academia, lo que significa que los menores de 21 y menores de 18 utilizarán el edificio modular, un bloque de dos pisos detrás del edificio principal. El equipo femenino utilizó la misma configuración durante la remodelación de sus instalaciones en Carrington.

El edificio modular ya está equipado para un equipo y personal de élite, pero se desarrollará aún más para necesidades específicas de la academia para garantizar una interrupción mínima para los U21 y U18.

Las sub-21 y sub-18 han tenido un gran comienzo de temporada con la primera en la cima de la tabla y la segunda en el segundo lugar por diferencia de goles.

El United quiere que las instalaciones de la Academia «se alineen» con las del primer equipo.

Fuentes unidas han insistido en que el edificio modular no es un Portacabin estilo sitio, al tiempo que insisten en que no fue posible desarrollar las instalaciones de la academia al mismo tiempo que el trabajo anterior.

El primer equipo compartió el edificio de la Academia durante los 12 meses de renovación del edificio principal.

United ha dicho que ocuparse de las instalaciones de la Academia fue el «paso natural» después de invertir un total de £60 millones en el edificio del primer equipo masculino y en las instalaciones femeninas durante los últimos tres años.

El nuevo vestuario del primer equipo en Carrington.

Jason Wilcox y Omar Berrada están ‘decididos’ a mejorar la academia y convertirla en la mejor del mundo, y han decidido que es necesario mejorar las instalaciones para cumplir esta ambición.

Stephen Torpey comenzó a trabajar como director de la Academia el mes pasado después de su nombramiento procedente de Brentford, y las conversaciones se acelerarán para reconstruir el edificio ahora que Torpey está en su lugar.

El estudio de arquitectura Foster + Partners fue responsable de diseñar la remodelación del primer edificio del equipo del United en Carrington, que el club describió como «un entorno de entrenamiento de alta calidad, líder a nivel mundial, diseñado para inspirar la colaboración, la innovación y la excelencia».

Foster + Partners también ha sido seleccionado para diseñar el nuevo Old Trafford y el Stadium District. Aún no está decidido si serán responsables del diseño del edificio de la Academia.

