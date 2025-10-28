El Manchester United podría haber evitado un error de transferencia de £55 millones

Man United respaldó a Ruben Amorim durante la ventana de transferencias de verano y esa confianza comienza a estar justificada.

Rubén Amorim celebra tras la victoria del Manchester United sobre el Brighton (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Tan pronto como se supo que Rubén Amorim ficharía por el Manchester United, una de las primeras preguntas que se hicieron fue si traería consigo a jugadores del Sporting. Viktor Gyokeres fue el jugador más mencionado.

«Si empiezo a hacer bromas sobre la situación en Gyokeres, me meteré en problemas», dijo Amorim a los periodistas en Lisboa. “Esta es mi ciudad, este es mi país, así que lo respetaré.

«Viktor tiene que quedarse hasta el final de la temporada y entonces su vida probablemente irá a otra parte». Esa predicción resultó acertada.

Gyokeres permaneció hasta final de temporada y se trasladó al Arsenal tras un largo proceso.

En abril, Amorim admitió que no quería fichar a jugadores que se habían unido al United con la única esperanza de jugar algún día en la Liga de Campeones, una competición en la que se creía que Gyokeres tenía muchas ganas de seguir jugando.

Viktor Gyokeres ha tenido problemas desde que fichó por el Arsenal en la ventana de transferencias de verano.

Con demasiada frecuencia, el United ha echado de menos a jugadores y luego los ha visto hacer su magia en otros lugares. En esta ocasión, es posible que los Rojos hayan esquivado una bala de transferencia.

Puede que el Arsenal esté en la cima del árbol, pero la frustración está creciendo en torno a las actuaciones de Gyokeres para el club. Cinco goles en 13 partidos no es un resultado terrible, pero el Arsenal podría haber esperado más dado su récord de 97 goles en 102 partidos con el Sporting.

El sueco no ha marcado en la Premier League desde la victoria por 3-0 sobre Nottingham Forest en septiembre, y sus estadísticas esta temporada no indican que sea un delantero productivo si se excluyen los penaltis.

Su tasa de conversión es del 11,11% y su xG de 2,9 en nueve apariciones en la Premier League es igual al número registrado por Bryan Mbeumo. Si bien el trabajo de Mbeumo es crear tanto como marcar goles, Gyokeres sería el goleador prolífico que el Arsenal estaba buscando.

Las estadísticas del delantero del United Benjamin Sesko son muy similares a las del delantero del Arsenal. Ha marcado dos goles en sólo 10 apariciones, muchos de ellos desde el banquillo mientras recupera su máxima agudeza para el partido. Su tasa de conversión del 13,33% es superior a la de Gyokeres y, aunque su xG es de sólo 1,81, juega en un equipo que ha tenido problemas hasta hace poco.

A sus 22 años, Sesko es cinco años más joven que Gyokeres y, por tanto, tiene mucho más tiempo para desarrollarse. Sí, puede que haya costado más de lo que pagó el Arsenal por Gyokeres, pero el esloveno está mostrando signos de progreso mientras Gyokeres ya está bajo presión.

Es posible que los fanáticos del United estuvieran desesperados por que el club fichara a Gyokeres, pero es posible que hayan tomado la decisión correcta con Sesko.

