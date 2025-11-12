El Manchester United pierde un acuerdo de patrocinio por valor de £20 millones al año

Man Utd está buscando un nuevo patrocinador y su contrato actual expira al final de la temporada.

DXC ha sido el patrocinador principal del United durante cuatro temporadas. (Imagen: Tecnología DXC)

El acuerdo de patrocinio del Manchester United con DXC Technology expira al final de la temporada.

En el verano de 2022, DXC comenzó a patrocinar las fundas de los uniformes del United en virtud de un acuerdo que se cree que vale £20 millones por temporada, pero el acuerdo se completará después de 2025/2026.

Durante cuatro temporadas, DXC apareció en las equipaciones de local, visitante y tercera del club, creando conciencia de marca global para la compañía de tecnología global. La asociación de varios años también ha permitido que DXC utilice su experiencia para mejorar la forma en que United interactúa con los fanáticos a través de sus plataformas digitales.

La Premier League permitió el patrocinio de mangas desde principios de 2017/2018. United anunció a sus primeros patrocinadores, Kohler, para la próxima campaña en virtud de un acuerdo de varios años. Ese acuerdo finalizó en 2022, lo que llevó a que DXC entrara y patrocinara los mangas.

La expiración del acuerdo con DXC significa que United está en conversaciones para encontrar un nuevo patrocinador de camisetas y kits de entrenamiento, ya que el acuerdo de equipos de entrenamiento por valor de £ 24 millones por temporada con Tezos se concluyó a fines de junio.

El Noticias de la noche de Manchester reveló en el verano que el acuerdo con Tezos estaba expirando.

DXC patrocinó las cubiertas del kit. (Imagen: 2025 Getty Images)

El primer equipo del United ha usado el uniforme de entrenamiento de la marca Tezos durante los últimos tres años, y el logotipo también apareció en el uniforme de entrenamiento usado por el equipo femenino.

Matheus Cunha apareció con una sudadera con capucha patrocinada por Tezos en las fotos de presentación cuando firmó con los Wolves, pero el trato terminó cuando llegó Bryan Mbeumo.

Tezos reemplazó a AON como patrocinador del kit de entrenamiento del club cuando completaron su acuerdo en 2022.

Las fuentes han indicado que existe una «fuerte cartera» de perspectivas de patrocinio tanto de mangas como de kits de entrenamiento.

United perdió otro patrocinador, Marriott International, en el verano cuando se supo que la compañía no renovaría su acuerdo después de que expirara.

United contaba con el patrocinio de Marriott International desde 2019, pero la empresa hotelera más grande del mundo decidió no renovar su acuerdo de patrocinio. Marriott International redujo los costos en toda la empresa.

Fuentes del United dijeron que estaban «orgullosos de su exitosa asociación con Marriott» e insistieron en que el club sigue teniendo la cartera de asociaciones más atractiva en el fútbol.

