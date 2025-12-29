El Manchester United no tiene excusa para no hacer algo que rara vez ha hecho con Rubén Amorim

El Man United se enfrenta el martes a un equipo de los Wolves que corre el riesgo de registrar el total de puntos más bajo en la historia de la Premier League.

Amorim puede completar una victoria consecutiva en la Premier League el martes

Las fotografías del condado de Derby de 2007/08 suelen terminar en las plataformas de redes sociales al menos una vez al año. Una vez que todos los equipos de la Premier League superen la barrera de los 11 puntos, los aficionados del Derby se verán obligados a recordar la vergüenza que sufrió su equipo hace 18 años.

Sólo que esta temporada ha sido un poco diferente gracias al Wolverhampton Wanderers. Las imágenes de un Robbie Savage abatido y un Danny Mills enfurecido han hecho su camino un poco más fácil en los últimos meses, con los fanáticos preguntándose si el equipo de los Wolves de Rob Edwards podría de alguna manera ir «mejor» y registrar un total de puntos más bajo que el que logró el Derby en 2007/08.

Un partido después de la temporada de la Premier League, los Wolves aún no han ganado, y sus únicos puntos provienen de empates contra Tottenham y Brighton. El Manchester United recibe el martes a los chicos del sótano en Old Trafford para un partido que simplemente tienen que ganar.

El United nunca está lejos de los titulares y tanto los expertos como los aficionados rivales no necesitan que los alienten para reírse a expensas del United, pero no poder vencer a los Wolves el martes merecería ese trato. No importa cuán optimista sea el ambiente en Old Trafford, siempre parece que el United está a solo unos juegos de una crisis. Es posible que estén a 90 minutos de una crisis dado lo terribles que han sido los Wolves esta temporada.

Cuando los dos equipos se enfrentaron en Molineux hace tres semanas, el equipo local amenazó con convertirlo en un duelo en un momento dado, empatándolos al filo del descanso. Pero el United dio un paso más en la segunda mitad para condenar a los Wolves a una octava derrota consecutiva en la Premier League; esa racha ha aumentado desde entonces a 11.

Una victoria del United el martes les permitiría lograr victorias consecutivas en la Premier League, luego de la edificante victoria sobre Newcastle en el Boxing Day. Una racha de tres victorias consecutivas en octubre de 2025 fue la única vez que el United logró seguir una victoria con otros tres puntos en la Premier League durante la era Ruben Amorim, catorce meses después de su nombramiento.

No podrían haber pedido una mejor oportunidad para registrar victorias consecutivas en la liga, pero hacer un trabajo liviano en partidos en casa supuestamente favorables no ha sido un punto fuerte para el equipo de Amorim esta temporada. Antes de la victoria sobre Newcastle, United había desperdiciado una ventaja tardía en sus partidos más recientes en Old Trafford, empatando 4-4 contra Bournemouth – un equipo que ha sumado sólo cuatro puntos en los últimos dos meses – mientras empataba contra un West Ham en apuros después de una derrota de 1-0 ante un Everton de 10 hombres.

El martes debería ser un banquero local, pero lamentablemente no existe tal cosa con este equipo del United. Cualquier cosa que no sea una victoria es inaceptable.