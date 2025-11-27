El Manchester United necesita un doble refuerzo de lesiones para elegir el once más fuerte contra el Crystal Palace

Man Utd se enfrentará al Crystal Palace en la Premier League este fin de semana y los fanáticos esperan recibir noticias positivas sobre lesiones.

El fin de semana pasado surgió una situación extraña cuando Matheus Cunha tuvo que perderse un concierto para encender las luces navideñas en Altrincham. Los organizadores del evento publicaron en las redes sociales que Cunha se había retirado por «razones médicas».

Fuentes del Manchester United confirmaron que Cunha había sufrido un golpe durante el entrenamiento. El problema fue descrito como menor, pero era lo suficientemente grave como para perderse el partido del lunes contra el Everton. A Amorim se le pidió que aclarara la situación antes del partido contra los Toffees. Le dijo a MUTV: «Fue un duro golpe en el entrenamiento, así que no sé cuánto tiempo estará fuera. No creo que sea nada grave».

En otra entrevista con NBC, Amorim dijo: «Recuperemos a Cunha y veremos si está listo para el próximo partido». Los Rojos serán los siguientes en acción contra Crystal Palace en Selhurst Park y se espera que Cunha regrese al equipo, lo que es un impulso después de una sorprendente derrota ante el Everton.

El Everton tuvo 10 hombres sobre el terreno de juego durante 77 minutos y el United no pudo anotar. Les costó crear ocasiones claras y las pocas que se crearon acabaron con Zirkzee en el área penal. Zirkzee no es lo suficientemente bueno para ser titular con el United en la Premier League, y los fanáticos esperan desesperadamente una actualización positiva sobre Cunha antes de este fin de semana.

El Palace tiene el segundo mejor récord defensivo en la máxima categoría esta temporada, y solo el Arsenal encaja menos goles (seis) que el equipo de Oliver Glasner (9), que ocupa el quinto lugar en la tabla. Glasner ha hecho un trabajo fantástico desde su nombramiento en Croydon. Será difícil romper el Palace el domingo y Cunha tiene la calidad para crear oportunidades o encontrar él mismo el fondo de la red.

Sería un impulso para Harry Maguire volver a la plantilla, lo que dependerá de si el internacional inglés se ha recuperado de la lesión en el tendón de la corva que sufrió antes del parón internacional.

El Everton dominó los duelos aéreos en Old Trafford a principios de esta semana y se echó de menos la presencia de Maguire en la zaga. Si Maguire pasa una prueba de aptitud física esta semana, podría ser incluido en el once inicial de Leny Yoro.

Yoro lo pasó mal ante el Everton. Tuvo la culpa en la preparación del gol de Kiernan Dewsbury-Hall desde el borde del área, no estuvo a la altura del desafío y permitió que el hombre del Everton disparara.

Maguire ya se habría encontrado de regreso en la selección de Inglaterra si no hubiera sufrido algunas lesiones menores, y Amorim brindará una actualización sobre su recuperación en su conferencia de prensa el viernes por la tarde.

Los posibles retornos de Cunha y Maguire son cruciales para que Amorim elija el equipo más fuerte posible este fin de semana. El United comenzó noviembre con empates contra Nottingham Forest y Tottenham, y volverá a señalar con el dedo a Amorim si termina el mes con derrotas consecutivas.

Amorim fue nombrado Entrenador del Mes de la Premier League en octubre y noviembre fue una oportunidad para generar mayor impulso antes del calendario de invierno, por lo que el choque contra el Palace es otro partido importante.

Mason Mount merece ser retirado del equipo y es probable que Diogo Dalot sea titular como lateral izquierdo, ya que Patrick Dorgu sufrió otra actuación olvidable contra el Everton. Dalot y Dorgu no han resultado convincentes en la izquierda esta temporada y el United necesita un nuevo fichaje en esa posición.

El XI más fuerte contra Palace: Lammens, Van Ligt, Maguire, Shaw, Amat, Dalot, Casemiro, Fernandes, Mbeumo, Mount, Cunha.