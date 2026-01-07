El Manchester United le dio un impulso a Kobbie Mainoo y había que tomar una decisión pronto

Kobbie Mainoo se ha perdido cuatro partidos con el Manchester United debido a una lesión en la pantorrilla, pero podría tener la oportunidad de regresar al equipo esta noche en Burnley.

Kobbie Mainoo podría regresar a la selección del United esta noche ante el Burnley (Imagen: Getty Images)

El Manchester United evaluará hoy al mediocampista Kobbie Mainoo, con la posibilidad de regresar al equipo de la jornada contra el Burnley esta noche. Mainoo se perdió los últimos cuatro partidos debido a una lesión en la pantorrilla, pero volvió a entrenar esta semana, aunque el martes jugó sólo una parte de la primera temporada completa del entrenador en jefe interino Darren Fletcher.

El canterano de 20 años aún no ha sido titular en un partido de la Premier League esta temporada y ha perdido el favor de Ruben Amorim, pero la decisión de despedir al técnico portugués le dará a Mainoo un nuevo comienzo en el club de su infancia.

Fletcher ya tiene a Mason Mount y Bruno Fernandes nuevamente en la pelea por el viaje a Turf Moor, su primer partido a cargo del club, y podría recibir un impulso si Mainoo también regresa.

Es poco probable que el joven sea titular y se someterá a una prueba física el día del partido para ver si puede aguantar, pero su regreso a los entrenamientos es otro impulso bienvenido para el United.

«Kobbie realmente hizo la parte de la sesión de hoy. [Tuesday]pero habrá que juzgarlo [on Wednesday] así que eso era parte del plan”, dijo Fletcher.

Mainoo estaba considerando alejarse de Old Trafford este mes antes de que Amorim fuera despedido el lunes tras una ruptura en las relaciones con el director de fútbol Jason Wilcox.

El Napoli estaba interesado en fichar al joven y Mainoo presionó para pasar al campeón de la Serie A en los últimos días del verano. Se espera que el equipo de Antonio Conte renueve su interés este mes, pero Mainoo ahora permanecerá en el United, con Fletcher regresando a una formación 4-3-3 que podría brindarle más oportunidades en el mediocampo.

Fletcher también insiste en que no les dirá a sus excompañeros, que ahora trabajan en los medios, que se lo tomen con calma con su equipo Manchester United. Amorim sugirió que incluso los ejecutivos se vieron influenciados por las críticas de personas como Gary Neville durante la explosiva conferencia de prensa que selló su salida.

«No se les puede pedir que sean más fáciles porque son tipos apasionados y creo que tienen razón en sus opiniones y son realmente buenos», dijo Fletcher sobre los expertos con los que jugó. «Son fascinantes, es bueno escucharlos. Me encanta escucharlos, ¿sabes? Los escuché en el camerino durante años y solía sentarme y escucharlos y asimilarlo todo.

«Es difícil lidiar con ex jugadores externos, no es fácil porque esos jugadores lo han ganado todo. Tienen éxito detrás de ellos, tienen trofeos, por lo que es difícil criticarlos porque tienen sus medallas sobre la mesa, así que es realmente difícil».

«Pero claro, eso es lo que significa ser un jugador del Manchester United. Piénsalo, aprende a afrontarlo y acepta el desafío».