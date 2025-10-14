El Manchester United le dio un duro golpe a Casemiro para el Liverpool

Casemiro estuvo fuera con Brasil durante el parón internacional y jugó dos veces con su país

El consenso es que Rubén Amorim mantendrá el mismo equipo que venció al Sunderland antes del parón internacional cuando lleve al Manchester United al Liverpool el domingo.

Los Rojos consiguieron una victoria muy necesaria al derrotar a los Black Cats por 2-0 la última vez. El resultado alivió la presión sobre Amorim y llevó al United a la mitad superior de la Premier League.

Un viaje a Anfield espera cuando la máxima categoría regrese este fin de semana y, aunque el equipo de Arne Slot ha perdido sus últimos tres partidos en todas las competiciones, sigue siendo una perspectiva desalentadora para un equipo del United que no ha ganado en Anfield durante casi una década.

Amorim optó por Mason Mount y Senne Lammens desde el principio contra el Sunderland y esos dos están en línea para mantener su lugar en Merseyside. Se ha preferido a Casemiro para acompañar a Bruno Fernandes en el centro del campo en las últimas semanas, pero Amorim se enfrenta a un dilema con el veterano.

Casemiro jugó con Brasil durante el parón internacional junto a Mathues Cunha, y ambos participaron en una victoria por 5-0 sobre Corea del Sur antes de ser derrotados por 3-2 ante Japón el martes.

Esa derrota aumentó la presión sobre el técnico Carlo Ancelotti de cara al Mundial del próximo verano y se produjo después de que Brasil tomara una ventaja de dos goles.

Pero quizás la noticia más relevante para el United del viaje de Brasil a Asia fue que Casemiro jugó 90 minutos en ambos partidos.

Fue capitán del equipo en ambos partidos y, con 33 años, ha completado dos partidos completos al otro lado del mundo, con la exigencia física y de viajes que ello conlleva. Esa no es una preparación ideal para el derbi nacional del domingo, ya que el mediocampista tendrá un número mínimo de sesiones de entrenamiento en Carrington antes del viaje a Liverpool.

Casemiro es un entrenador de renombre y puede afrontar bien las exigencias que se le imponen. Hablando en el sitio web del United, dijo: «Empecé a ver un equipo más orientado al gimnasio, donde intenté hacerme más fuerte. Venimos de Brasil, nuestra principal preocupación es la calidad con el balón, pero es importante no olvidar el lado físico. En el fútbol moderno, la calidad siempre gana, pero el lado físico también es crucial».

«Para mí, entrenar el core es lo más divertido. 100 por ciento – core. Todo tiene que entrenarse, pero el core es la base de todo. Lo que la gente ve en el exterior puede ser hermoso, pero esto es lo que hay en el interior, hay que ser fuerte. En el fútbol hay mucho contacto y colisiones. Por eso es la parte más importante del cuerpo y de los ejercicios».

Casemiro ya suma 330 minutos en la Premier League esta temporada, una cifra que habría sido mayor si no hubiera sido expulsado ante el Chelsea y posteriormente se hubiera perdido la derrota en Brentford por sanción.

Significa que Amorim debe decidir si Casemiro puede volver a jugar contra el Liverpool o si es necesario gestionar sus minutos.

Si Casemiro se quedara en el banquillo, Manuel Ugarte -que entró como suplente del Brentford- y Kobbie Mainoo serían los principales candidatos para entrar en el equipo.

Mientras tanto, Cunha fue titular en la victoria de Brasil sobre Corea del Sur, pero fue retirado a falta de diez minutos antes de salir del banquillo durante la última media hora contra Japón.