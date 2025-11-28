«El Manchester United hizo algo diferente en el mercado de fichajes este verano y podría continuar así»

El Manchester United estuvo ocupado buscando apoyo para Rubén Amorim durante el mercado de fichajes de verano.

Los nuevos fichajes del Manchester United Bryan Mbeumo y Matheus Cunha celebran con Amad (Imagen: OLI SCARFF/AFP vía Getty Images)

El ex defensa del Manchester United Wes Brown ha elogiado el enfoque sensato del club en el mercado de fichajes de verano y cree que es algo que podríamos ver más en los próximos años. El United entró en la ventana de transferencias de verano con mucho trabajo por hacer después de terminar en el humilde puesto 15 en la Premier League.

Sin la Liga de Campeones, existía la preocupación de que Rubén Amorim no pudiera fichar a los jugadores que quería. Sin embargo, los Rojos lograron fortalecer muchas áreas dentro de su plantilla. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens llegaron el verano pasado.

Hablar con alguien HOMBRES deportes, El embajador de apuestas de BetWright, Brown, elogió el enfoque del United y dijo que es algo que podríamos ver más en el club. Dijo: “Creo que esta es la primera temporada en la que el club como grupo colectivo dice: ‘Queremos comprar estos jugadores, así que comprémoslos’, y lo han logrado.

«Creo que esto continuará durante los próximos dos años. El fútbol es una rueda que gira, pero creo que el Manchester United verá más jugadores que son excelentes para ellos y realmente se unirán al equipo. Ha tomado un tiempo, pero al mismo tiempo Amorim debe haber estado bajo mucha presión para lidiar con todo, así que hay que darle crédito por eso».

Si bien el impacto de las nuevas adquisiciones ha sido positivo, aún queda trabajo por hacer. El mediocampo es un área que muchos esperan que se aborde en las próximas ventanas de transferencia.

Casemiro termina contrato al final de temporada y tal y como están las cosas, el brasileño abandonará Old Trafford. Harry Maguire también se encuentra en los últimos seis meses de su contrato y Brown cree que es probable que las conversaciones con el dúo comiencen en enero.

Y añadió: «Casemiro está volviendo a jugar muy bien, pero es una tarea difícil porque cuando llegas a cierta edad, al club le resulta difícil justificar darle a alguien unos años más. No funciona de esa manera. Creo que, en primer lugar, todo dependerá de si cada jugador tiene otras ofertas en otros lugares y, en segundo lugar, si el club quiere que se queden, ¿estarían contentos con no jugar todas las semanas?».

«Hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Cuando llegas a cierta edad siento que recibes más respeto por parte del entrenador y de los dueños, te cuentan más y son más abiertos sobre las cosas.

«Todo lo que diré es que a esa edad ves a muchos jugadores a los que les queda un año de contrato y los he visto optar por salirse, pero Harry Maguire y Casemiro no hacen eso. Harry está realizando algunas de las mejores actuaciones y ayudando al equipo a pesar de tener el mayor apoyo que he visto en los últimos tres o cuatro años».

Se nota que Casemiro todavía conoce el juego y sabe lo que le dice su cuerpo. Habrá debates sobre esto en enero, pero nada está al 100% en estas cosas».