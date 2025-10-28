El Manchester United ha impuesto un nuevo penalti a Amad que genera una tensa discusión: «Yo no dije eso»

La estrella del Manchester United, Amd, fue derribado en el área por el lateral del Brighton Maxim De Cuyper, pero Antony Taylor desestimó todas las reclamaciones de penalti.

A Amad le negaron un penalti para el Manchester United ante el Brighton (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

El ex árbitro de la Premier League Dermot Gallagher y Jay Bothroyd están en desacuerdo por la decisión de no conceder un penalti al Manchester United en la primera mitad de su victoria por 4-2 sobre Brighton el sábado.

El United continuó su buena forma con Rubén Amorim con otra actuación contundente en Old Trafford. Los Rojos tomaron una ventaja de 3-0 gracias a los goles de Matheus Cunha, Casemiro y Bryan Mbeumo antes de que los Seagulls los redujeran.

Mbeumo anotó su tercer gol en dos partidos en el tiempo de descuento para llevar al United al sexto lugar en la Premier League. Sin embargo, hubo frustraciones en Old Trafford cuando Amad cayó en el área y no se concedió ningún penalti.

El lateral pareció ser cortado por Maxim De Cuyper, pero el árbitro Anthony Taylor rápidamente desestimó cualquier reclamo de penalti. Un extracto de la cuenta del Match Center de la Premier League en

Después del partido, tanto Gallagher como Bothroyd debatieron una serie de decisiones arbitrales controvertidas, incluido el incidente de Amad. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo.

Bothroyd dijo: «Para mí es un penalti claro. Amad Diallo entra corriendo al área. Hay un ligero toque».

«El defensor sacó la pierna, por lo que claramente hizo contacto. Tocó el balón ligeramente, pero ese contacto impidió que Amad llegara al balón».

Amad cae tras una entrada de Maxim De Cuyper (Imagen: Getty Images)

«Entonces, ya sea que haya tocado el balón o no, y es minúsculo que lo haya tocado, porque el balón en realidad se mueve en la misma dirección, impidió que Amad llegara allí. Por eso diría que esto es un castigo».

‘Es lo mismo que [Viktor] Gyokeres, de nuevo el más mínimo toque. Estos toques no son suficientes para decir: ‘Oh, tocó el balón’. No puede ser un penalti porque los jugadores aún pueden volver al balón. Por eso diría que el de Amad es penalti”.

Gallagher, quien ha arbitrado al más alto nivel durante más de 15 años, no estuvo de acuerdo con Bothroyd y señaló incidentes anteriores sobre por qué se tomó la decisión.

Dijo: «Es interesante que hayamos visto a Gyokeres con Pope, hayamos visto a Saka con Kevin y hayamos visto este. Han sido consistentes. Cuando tocan el balón no dan penalti. Lo han hecho en la semana seis, la semana ocho y la semana nueve».

Bothroyd luego respondió: «Pero no hicieron eso en la quinta semana, cuando Sánchez tocó el balón y Mbeumo pasó. Así que cambiaron la regla después de la quinta semana, eso es básicamente lo que estás diciendo».

Gallagher luego dijo: «No dije eso en absoluto. Lo dije desde el partido de Gyokeres donde salieron y dijeron: ‘Tiene el balón bajo control’. En esta situación han sido consistentes, como usted lo pidió, y no han dado nada”.

