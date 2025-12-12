El Manchester United ha dado prioridad a la sala de juntas tras el golpe financiero en Old Trafford

Man Utd confirmó que los ingresos por patrocinio cayeron cuando anunciaron sus últimas cifras financieras el jueves.

Omar Berrada quiere firmar nuevos acuerdos de patrocinio. (Imagen: Chris Brunskill/Fantasista 2025)

El Manchester United confirmó una disminución en los ingresos por patrocinio cuando anunció sus resultados financieros del primer trimestre, que se esperaban luego de la expiración de su acuerdo de paquete de capacitación de £24 millones con Tezos.

El primer equipo del United ha usado el uniforme de entrenamiento de la marca Tezos durante los últimos tres años, y el logotipo también apareció en el uniforme de entrenamiento usado por el equipo femenino.

Matheus Cunha apareció con una sudadera con capucha patrocinada por Tezos en las fotos de presentación cuando firmó con los Wolves, pero el trato terminó cuando Bryan Mbeumo llegó de Brentford.

Tezos reemplazó a AON como patrocinador del kit de entrenamiento del club cuando llegaron a un acuerdo en 2022. United se quedó sin patrocinador del kit de entrenamiento en 2021/2022 después de concluir su acuerdo con AON. La historia se repite esta temporada, con un patrocinador ausente en la equipación de entrenamiento de los jugadores.

La expiración del acuerdo de Tezos ha tenido un impacto en los ingresos por patrocinio, que ascendieron a 47 millones de libras esterlinas en los resultados financieros del primer trimestre, lo que supone una disminución de 4,8 millones de libras esterlinas con respecto al año anterior.

Eso significa que los ingresos por patrocinio han caído un 9,3% como resultado de los cambios, pero United también necesitará encontrar un nuevo patrocinador tarde o temprano, ya que su acuerdo con DXC Technology, valorado en £20 millones por temporada, expira al final de la temporada actual.

Durante cuatro temporadas, DXC apareció en las equipaciones de local, visitante y tercera del club, lo que le dio a la empresa de tecnología reconocimiento de marca global. La asociación de varios años también ha permitido que DXC utilice su experiencia para mejorar la forma en que United interactúa con los fanáticos a través de sus plataformas digitales.

Tezos ya no patrocina el kit de formación. (Imagen: Manchester United FC 2025)

La Premier League permitió el patrocinio de mangas desde principios de 2017/2018. United anunció a sus primeros patrocinadores, Kohler, para la próxima campaña en virtud de un acuerdo de varios años. Ese acuerdo finalizó en 2022, lo que llevó a que DXC entrara y asumiera el patrocinio de la portada.

El United está en conversaciones para encontrar un nuevo patrocinador para su ropa de entrenamiento y sus mangas. Las fuentes han indicado que existe una «fuerte cartera» de perspectivas para ambos patrocinios.

Se pensaba que los acuerdos de Tezos y DXC valían un total combinado de £44 millones por temporada, por lo que es crucial que United negocie el mejor acuerdo que puedan encontrar entre esa «fuerte cartera» de prospectos.

United cree que las cifras del primer trimestre muestran que están logrando avances en la mejora de su posición financiera, pero las fuentes han admitido que se necesita más trabajo y disciplina para la sostenibilidad a largo plazo.

En un comunicado, Omar Berrada dijo: “Estos sólidos resultados financieros reflejan la resiliencia del Manchester United a medida que avanzamos con fuerza en la transformación del club.

“Las difíciles decisiones que tomamos durante el año pasado dieron como resultado una base de costos sosteniblemente más baja y una organización más ágil y efectiva que está equipada para llevar al club a un mejor desempeño deportivo y comercial a largo plazo.

«Eso nos ha ayudado a invertir en nuestros equipos masculino y femenino, que ocupan el sexto y tercer puesto respectivamente en la Premier League y la Superliga femenina».

Berrada será consciente de la importancia de cerrar nuevos acuerdos de patrocinio. United no puede darse el lujo de operar sin ellos.