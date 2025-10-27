El Manchester United ha confirmado el nombramiento de un canterano como entrenador

Tommy Rowe regresó a Man Utd el verano pasado como jugador-entrenador, pero ahora trabaja en una posición diferente.

Tommy Rowe pasó por la academia. (Imagen: @tommyrowe.10)

Tommy Rowe es ahora el entrenador en jefe del Manchester United sub-15, después de haber trabajado como jugador-entrenador la temporada pasada.

Nacido en Wythenshawe, Rowe pasó por la academia juvenil del United y regresó a Carrington el año pasado en el innovador rol de jugador-entrenador en la academia juvenil Sub-21.

Después de más de 600 apariciones profesionales con equipos como Stockport County, Peterborough, Wolves, Doncaster y Bristol City, Rowe regresó a la academia del United para brindar comentarios en el campo, ayudar a entrenar al grupo U21 y elevar los estándares dentro y fuera del campo.

Rowe era visto como el mejor que el United había visto jamás en la posición híbrida, anteriormente ocupada por Paul McShane y Tom Huddlestone, pero ahora está a cargo de la sub-15.

Actualmente, el United no tiene previsto contratar un sustituto para el puesto de jugador-entrenador sub-21 esta temporada.

United nombró inicialmente a McShane para la academia de jugadores y entrenadores en el verano de 2021. United consideró que el experimento fue un éxito y cuando McShane dejó de jugar y centró su atención en entrenar, se necesitaba un reemplazo.

Huddlestone fue su sucesor y ocupó el cargo durante dos años, pero se fue a finales de 2023/2024, abriendo la puerta para que Rowe viniera al United y ocupara el puesto.

Luego, el Liverpool hizo lo mismo y le dio la bienvenida a Jay Spearing a su academia.

Rowe impresionó al personal del United a su regreso a Carrington y recibió lecciones intensivas de francés para comunicarse con Sekou Kone después de llegar de Mali en 2024.

«Rowy ha trabajado muy bien con él y tienen una relación brillante», dijo Travis Binnion a la BBC. Noticias de la noche de Manchester. ‘Creo que Rowy ha estado de vacaciones en el sur de Francia porque su francés es muy bueno. Es asombrosa la cantidad de reuniones que ha tenido con él.

‘Le hemos dado esa responsabilidad. Le hacen análisis, pero se lo traducen con el profesor de idiomas. [Rowe] siéntate en las clases de idiomas para que pueda aprenderlo y le harán videos con el traductor”.

