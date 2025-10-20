El Manchester United puso fin a un récord no deseado en Anfield con una contundente victoria sobre el actual campeón Liverpool gracias a Bryan Mbeumo y Harry Maguire, pero otro jugador recibió muchos elogios.

Senne Lammens recibe muchos elogios (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA, Getty Images)

El Manchester United ha triunfado contra el Liverpool en Anfield por primera vez en casi una década, con el equipo de Ruben Amorim ganando partidos consecutivos en la liga por primera vez como relevo, y algunos fanáticos las noticias de la noche de Manchester En la sección de comentarios dice que hay un hombre en particular que merece elogios adicionales.

El Liverpool llegó al partido con la esperanza de dejar atrás un período difícil, pero no fue así, ya que Bryan Mbeumo atravesó una defensa porosa en dos minutos. Ya avanzada la segunda mitad, Cody Gakpo empató, pero un cabezazo característico de Harry Maguire poco después le dio los tres puntos al United.

Amorim confió a Senne Lammens una segunda titularidad en la portería del Altay Bayindir, tras un debut asegurado ante el Sunderland. El joven portero belga volvió a lucir tranquilo en el partido más importante de su carrera hasta el momento y defendió su continuidad como número 1.

Algunos fanáticos piensan que Lammens es exactamente la transferencia que el Manchester United necesitaba hacer este verano. El lector Tt84 dice: «Lammens es el fichaje que nos faltaba, ¿verdad? Sé que sólo han sido dos partidos, es un niño joven y sin duda cometerá errores».

«Pero él organiza la defensa, lo escuchan, hace su trabajo. Una línea defensiva sólida con un portero sólido detrás, eso lo echamos de menos».

El comentarista Noni87 está de acuerdo: «La diferencia que un portero confiable hace en la confianza de todos es inconmensurable. No estoy diciendo que sea el mejor portero del mundo ni nada parecido, pero debido a que es sólido en goles, nosotros nos estamos volviendo cada vez más sólidos. Esta victoria no cambia todo lo que pasó el año pasado, pero podría ser el punto de partida si seguimos adelante ahora».

Brav3339 escribe: «Hace poco leí sobre Lammens. Sus antiguos entrenadores comentaban lo tranquilo que está todo el tiempo. Se enfrentó a la tormenta de Anfield y no se inmutó por ello. Aporta una tranquilidad a la defensa que los dos anteriores no tenían. Al principio, por supuesto, pero hasta ahora parece una auténtica ganga».

Faimu dice: «He dicho muchas veces que todo empieza con el portero, y esta vez teníamos razón. Ese balón largo y constante le quitó presión a la defensa».

FreddiePayne escribe: «Es bueno ver a un portero confiado para variar, ha comenzado bien. Los defensores se sienten mucho más cómodos con él allí, ¡y él también puede atrapar el balón!

«Maguire fue el Jugador del Partido, no sólo por su gol de la victoria, sino por su gran actuación en general. De Ligt también estuvo muy bien. Para mí, Bruno fue el que peor jugó. Regaló el balón muchas veces. No es apto para ese papel en el centro del campo. Debería estar más adelante, donde está en su mejor momento».

Fayfromalgeria dice: «Cunha merece más; logró retener el balón en momentos cruciales y en situaciones difíciles. No puedo esperar a su primer gol; está llegando. Él, Mbeumo y Šeško serán devastadores esta temporada. Y tener un portero confiable detrás de ellos cambia toda la dinámica».

