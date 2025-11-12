El Manchester United ‘explora’ el objetivo del Liverpool mientras Ruben Amorim descubre el precio de £ 120 millones

El Manchester United no tiene que esperar mucho antes de que se abra la ventana de transferencias de enero

Elliot Anderson del Nottingham Forest ha sido vinculado con el Manchester United (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Es posible que el Manchester United ya tenga el ojo puesto en la ventana de transferencias de enero cuando llegue el parón internacional de noviembre.

El United tuvo un verano muy ocupado en el frente de transferencias, con cuatro nuevos fichajes completados antes de la fecha límite. Rubén Amorim se ha asociado con los nuevos fichajes Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Senne Lammens, además de Diego León, por primera vez en Old Trafford esta temporada.

El United empató 2-2 contra Nottingham Forest en su último partido de la Premier League y ahora mira hacia el 24 de noviembre cuando se enfrente al Everton en su próximo partido. A casi dos semanas del regreso de la máxima categoría, las especulaciones sobre transferencias están comenzando a surgir a menos de dos meses de que se abra la ventana de Año Nuevo.

Aquí, el Noticias de la noche de Manchester echa un vistazo a las últimas noticias y chismes sobre transferencias del United que han aparecido en los titulares.

Etiqueta de precio de Elliot Anderson

Ha surgido la última posición del United sobre un posible movimiento para la estrella de Nottingham Forest, Elliot Anderson.

El periodista de Sky Alemania, Florian Plettenberg, afirmó que el United todavía tiene interés en fichar a Anderson, cuyo futuro se ha convertido en tema de debate y especulación en los últimos meses.

El informe afirma que Forest podría exigir una tarifa de £120 millones por Anderson, aunque no especifica si este puesto sería en enero o el próximo verano.

HOMBRES Deportes dice: El United ha estado vinculado con Anderson durante algún tiempo, con un nuevo mediocampista claramente parte del equipo que los Rojos buscan fortalecer en un futuro no muy lejano. Sin embargo, por el momento no está claro si esos planes conducirán al fichaje de Anderson.

El United ‘apunta’ a la estrella del Galatasaray

Según los informes, el United ha expresado interés en fichar al defensa del Galatasaray Wilfried Singo.

Según un informe en Sabah, el United está siguiendo a Singo después de quedar impresionado con el estado de forma reciente del defensor.

A los Rojos se une el Liverpool y el Arsenal aparentemente muestra interés en fichar al lateral derecho de 24 años, que también es capaz de desempeñarse como central.

Se ha informado que el Galatasaray se está preparando para recibir ofertas por Singo en enero, y se dice que el defensor tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros (52,8 millones de libras esterlinas).

HOMBRES Deportes dice: El United optó por no fichar a ningún defensor durante la ventana de transferencias de verano, pero la decisión se produjo después de fichar a tres centrales en los últimos 12 meses. Tras fichar a Matthijs de Ligt, Leny Yoro y Ayden Heaven la temporada pasada, queda por ver si el United se verá tentado a entrar en el mercado en enero para reforzar su defensa con la incorporación de Singo.

