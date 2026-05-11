El Manchester United está considerando una transferencia de £40 millones con el objetivo de mudarse a otro lugar.

Man Utd está listo para revisar sus opciones en el mediocampo este verano y hay un interés creciente en el internacional brasileño Ederson del Atalanta.

El United está considerando la posibilidad de fichar al centrocampista del Atalanta Ederson

El Manchester United está considerando fichar al internacional brasileño del Atalanta, Ederson, este verano como parte de sus planes para renovar su mediocampo.

El jugador de 26 años termina contrato el próximo verano y el United ha sido informado de su disponibilidad después de que colapsaran las conversaciones de transferencia de verano con el Atlético de Madrid.

El Atlético ahora busca completar un movimiento para el mediocampista de los Wolves, Joao Gomes, otro jugador al que el United ha estado mirando antes de lo que se espera sea un período de mucha actividad.

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El traslado de Gomes al Wanda Metropolitano allanará el camino para que el United se traslade a Ederson, quien dejará el Atalanta este verano y podría estar disponible por alrededor de £40 millones dada la situación de su contrato.

Los informes en Italia indican que ya se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales. Aunque esto se considera prematuro en este momento, el United está muy interesado en el mediocampista, que ha pasado los últimos cuatro años con el Atalanta y ha disputado tres partidos internacionales con Brasil.

El United planea fichar al menos a dos centrocampistas este verano, y esa cifra podría aumentar a tres si se vende Manuel Ugarte. Mientras apuntan a un mediocampista de élite para reemplazar a Casemiro, los jefes de reclutamiento de Old Trafford son conscientes de la necesidad de agregar más profundidad.

Para lograrlo, tendrán que hacer que los números funcionen, razón por la cual Ederson emerge como un objetivo realista. Jugó 178 partidos con el Atalanta, pero se perderá la clasificación europea esta temporada.

Gomes, de 25 años, es uno de los centrocampistas de la mitad de la tabla de la Premier League que estaba a cargo del United, pero ahora se espera que selle su paso de los Wolves al Atlético.

El internacional inglés del Nottingham Forest, Elliot Anderson, ha sido durante mucho tiempo el principal objetivo del United en el mediocampo, aunque se enfrenta a la competencia del Manchester City, lo que podría hacer subir su precio. Mantienen un gran interés en Carlos Baleba del Brighton y están dispuestos a intentar atraer a Aurelien Tchouameni a Old Trafford si se le permite abandonar el Real Madrid.