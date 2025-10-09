El Manchester United espera un aumento de £10 millones en enero tras las reclamaciones de adquisición por parte de Arabia Saudita

Man Utd regresa a Arabia Saudita en enero, 18 años después de su última visita allí, para jugar un lucrativo amistoso y recuperar los ingresos perdidos al no clasificarse para Europa.

Aficionados del United en Arabia Saudita hace 18 años (el crédito de la foto debe ser HASSAN AMMAR/AFP vía Getty Images)

El Manchester United busca recaudar más de £ 10 millones participando en un amistoso en Arabia Saudita.

El fracaso del United en clasificarse para Europa esta temporada ha dejado un vacío en el calendario y en los libros de balance, con una pérdida de ingresos de hasta £80 millones.

Una forma de recuperar parte de los ingresos perdidos debido a la falta de partidos europeos es jugar un lucrativo juego de dinero en el extranjero.

El United visitó Arabia Saudita por última vez en enero de 2008, el año en que ganó la Premier League y la Liga de Campeones, para un amistoso contra Al-Hilal.

Ferguson, exjefe del United, en el palacio de SAR el Príncipe Abdullah bin Mosa’ad bin Abdulaziz en 2008 (Imagen: Matthew Peters vía Getty Images)

La perspectiva de que el United regrese allí en enero surge cuando el club está vinculado con una nueva oferta pública de adquisición de un consorcio saudí.

El gran deportista saudí Turki Al-Sheikh, que se cree que está en conversaciones con el United para organizar el amistoso en Riad, ha sugerido públicamente que el United está listo para venderlo a un nuevo inversor.

Los propietarios mayoritarios conjuntos, los Glazer, rechazaron una adquisición por parte del consorcio qatarí del jeque Jassim Al-Thani cuando vendieron el 27,7 por ciento del club a Sir Jim Ratcliffe por 1.250 millones de libras esterlinas el año pasado.

Pero Al-Sheikh, el jefe de la Autoridad General de Entretenimiento responsable de traer algunos de los eventos deportivos más destacados del mundo a Arabia Saudita, planteó la posibilidad de una oferta pública de adquisición con una publicación en las redes sociales sobre X.

Al-Sheikh escribió: «La mejor noticia que escuché hoy es que el Manchester United se encuentra ahora en una etapa avanzada para finalizar un acuerdo para venderlo a un nuevo inversor. Espero que sea mejor que los propietarios anteriores».

El ex mediocampista del United Anderson monta un camello en Arabia Saudita durante la visita del equipo allí en 2008.

El United se ha negado a comentar públicamente sobre la nueva adquisición de Al-Sheikh, pero una fuente importante del club la ha descrito como «sin fundamento» y sin ninguna credibilidad.

Sin partidos europeos ni una eliminatoria de la Copa EFL luego de su humillante eliminación en la segunda ronda de la Liga Dos en Grimsby, el United no tiene partido entre semana hasta que se enfrente al West Ham en Old Trafford el 3 de diciembre.

Tal como están las cosas, hay un intervalo de diez días entre los partidos de la Premier League del United contra el Burnley el 7 de enero y el Manchester City el 17 de enero, con la tercera ronda de la Copa FA programada para alrededor del fin de semana del 10 de enero.

En 2008, el United voló a Arabia Saudita para un campo de entrenamiento de cinco días en un clima cálido, incluido el amistoso, antes de regresar al Tottenham en la cuarta ronda de la Copa FA, una eliminatoria que ganaron 3-1.

Es poco probable que Rubén Amorim quiera que sus jugadores hagan el viaje de ida y vuelta de 10.000 kilómetros hasta Riad antes del derbi de Manchester en Old Trafford, por lo que es más probable que haya un amistoso en Oriente Medio después de ese partido.