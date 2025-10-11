El Manchester United envió un mensaje claro de Bruno Fernandes en medio de reclamos de transferencia cuando Florian Wirtz lo desairó

El centrocampista del Sunderland Granit Xhaka ha colocado al internacional portugués por delante de Florian Wirtz y Cole Palmer

Bruno Fernandes aspira a que el Manchester United vuelva a la Champions League (Imagen: (Foto de Shaun Brooks – CameraSport a través de Getty Images))

El centrocampista del Sunderland, Granit Xhaka, puso a Bruno Fernandes por delante de Florian Wirtz y Cole Palmer cuando se le pidió que ordenara el trío en función de la calidad.

El capitán del Manchester United ha seguido teniendo un desempeño impresionante a pesar de algunas temporadas desafiantes para el club en general. La temporada pasada marcó ocho goles y dio 10 asistencias en la Premier League, además de marcar siete goles en la carrera del United hacia la final de la Europa League.

Fernandes ha sido criticado en ocasiones por sus respuestas emocionales y su estilo de liderazgo desde que tomó el brazalete en Old Trafford, pero sus números hablan por sí solos.

Xhaka, que enfrentó críticas similares por su temperamento durante sus días en el Arsenal, claramente tiene en alta estima a Fernandes. En declaraciones a Sky Sports, se le pidió al nuevo capitán de los Black Cats que clasificara a Fernandes, a la estrella del Chelsea Palmer y al fichaje de £116 millones del Liverpool, Wirtz.

“Fernandes ha demostrado lo que puede hacer durante muchos años”, afirmó Xhaka. «Sus números son increíbles y le tengo mucho respeto. Pondré a Bruno en primer lugar».

A Fernandes se le ha relacionado con una salida del United en recientes ventanas de transferencia. Según los informes, durante el verano le ofrecieron la oportunidad de unirse a un club de Arabia Saudita en un acuerdo lucrativo, pero rechazó la oferta para quedarse en Old Trafford.

En medio de renovadas especulaciones sobre una posible adquisición saudita del Manchester United, el jugador de 31 años habló sobre su futuro durante el actual parón internacional.

«No he cerrado la puerta a mudarme a Arabia Saudita debido al Mundial», dijo. «Eso nunca estuvo en mi mente. Quería quedarme en el Manchester United y el club quería que me quedara. Eso es todo».

Cuando se le preguntó más sobre los intereses saudíes, Fernandes añadió:

«Ese es un escenario imposible de imaginar porque no es algo que se haya discutido conmigo».

Palmer ha sido una de las estrellas de la Premier League durante las dos últimas temporadas, pero actualmente está de baja por lesión.

Mientras tanto, Wirtz, que se unió al Liverpool por una tarifa récord británica en ese momento, ha luchado por replicar su forma del Bayer Leverkusen y Alemania en Inglaterra. El jugador de 21 años aún no ha marcado un gol ni ha dado una asistencia en siete partidos de la Premier League.

