El Manchester United entregó la actualización a Ayden Heaven tras nuevos temores de lesiones

El joven defensa sufrió un problema en el primer minuto del partido de Inglaterra Sub-20 contra Suiza

Ayden Heaven en acción con la selección inglesa sub-20 (Foto de Nathan Stirk – The FA/The FA vía Getty Images)

Los temores de lesión del defensa del Manchester United Ayden Heaven han sido minimizados de cara al próximo choque con el Liverpool.

El joven de 19 años recibió un puñetazo en el primer minuto del partido sub-20 de Inglaterra contra Suiza el viernes. Heaven cayó y requirió un tratamiento prolongado antes de regresar a la acción, pero fue sustituido en el descanso, lo que generó preocupaciones de que pudiera enfrentar otro período de inactividad.

Después del partido, el entrenador juvenil de Inglaterra, Ben Futcher (h/t Deportes de la BBC) el problema no parecía grave.

«Recogió algo. No creo que sea demasiado grave, pero habrá que ver cómo se recupera», dijo.

Heaven llegó al United procedente del Arsenal a principios de este año y impresionó cuando lo convocaron al final de la temporada pasada durante la crisis de lesiones del club.

Sin embargo, una lesión acabó con su implicación en el equipo y ha tenido problemas para conseguir minutos esta temporada. Heaven comenzó en la sorprendente derrota de la Copa de la Liga ante Grimsby Town, pero hasta ahora solo ha logrado tres minutos de acción de la Premier League.

Dada la preferencia de Rubén Amorim por una defensa de tres hombres, podrían surgir oportunidades para el joven a medida que avance la campaña. Sin embargo, se enfrenta a una dura competencia: Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Harry Maguire y Luke Shaw también compiten por las plazas.

El United regresa a la acción en Anfield después del parón internacional, con Amorim buscando asegurar una racha de victorias por primera vez desde que asumió el cargo.

Liverpool, el campeón defensor, gastó £450 millones para fortalecer su equipo el verano pasado, pero llega al partido tras tres derrotas consecutivas, incluidas derrotas tardías ante Crystal Palace y Chelsea en la Premier League.

