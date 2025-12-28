El Manchester United entregó el cronograma de transferencias mientras el jugador dice «sí» a la mudanza

A solo unos días de que se abra de par en par la ventana de transferencias de enero, Manc United podría tener un ojo puesto en los ingresos entrantes y salientes para aumentar las posibilidades de Ruben Amorim de clasificarse a Europa.

Rubén Amorim podría tener un enero muy intenso por delante (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

La ventana de transferencia de enero está a la vuelta de la esquina y se dice que el Manchester United tiene varios nombres que esperan seguir. Sin embargo, también puede haber estrellas salientes que no hayan logrado dejar huella en Old Trafford.

Después de una victoria por 1-0 sobre el Newcastle United el viernes por la noche gracias al gol de Patrick Dorgu en la primera parte, los Rojos ocupan actualmente el quinto lugar en la clasificación de la Premier League. Ocho victorias, cinco empates y otras tantas derrotas es lo que los hombres de Rubén Amorim tienen que demostrar esta temporada en su objetivo de clasificarse para Europa.

Es lo opuesto al puesto 15 del club en la temporada 2024/2025, pero es posible que se necesiten más inversiones el próximo mes para garantizar un buen final de la temporada actual. Con la reapertura del mercado en unos días, los rumores se agitan tanto con respecto a las llegadas como a las salidas.

El ‘acuerdo’ de Joshua Zirkzee

Según la Gazzetta, Joshua Zirkzee ha mantenido recientemente varias «discusiones y contactos» con la dirección de la Roma, en particular con el director deportivo Ricky Massara y el entrenador de los Giallorossi, Gian Piero Gasperini. La publicación afirma que el delantero holandés se está «prometiendo» a la Roma al decir «sí» a una transferencia cuando se abra la ventana, ya que parece cada vez más probable que haga un gran regreso a la Serie A a mediados de enero, cuando Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui regresen de la AFCON.

Sin embargo, existe un problema cuando el United acepta sin encontrar un sustituto adecuado. Mientras que Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha han visto las ventajas del jugador de 24 años, Zirkzee ha sido una opción valiosa en términos de profundidad, participando en diez partidos de la Premier League esta temporada.

Un acuerdo de préstamo con obligación de compra parece el escenario más probable para Zirkzee en enero, en caso de que la Roma esté dispuesta a aceptar una tarifa de alrededor de £35 millones para realizar el movimiento de forma permanente al final de la temporada. Dado que el United aparentemente busca fortalecer su sala de máquinas el próximo mes, será interesante ver qué nombres surgen como posibles reemplazos de Zirkzee.

Joshua Zirkzee supuestamente se ha «prometido» a la Roma (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Los HOMBRES dicen: Sobre el papel, un acuerdo con la Roma sería un movimiento fantástico para todas las partes involucradas. Según se informa, Zirkzee reservó al United £36,5 millones el verano pasado cuando llegó procedente de Bolonia, pero no ha logrado tener un gran impacto en la máxima categoría inglesa.

Al momento de escribir este artículo, ha marcado solo ocho goles en 61 apariciones (un marcado contraste con los 14 de 58 que anotó con el Bolonia) y si la Roma acepta un compromiso de compra de £ 35 millones, los Rojos recuperarán la mayor parte del dinero que pagaron por él el verano pasado para gastarlo en otra parte.

El United vinculado al prodigio holandés

El United se encuentra entre los muchos clubes que, según se informa, actualmente están monitoreando al prospecto del AZ, Kees Smit. El centrocampista de 19 años está impresionando en la Eredivisie después de abrirse camino en la academia juvenil el año pasado.

Esta temporada, el holandés sub-21 anotó dos goles y dos asistencias en quince apariciones, lo que jugó un papel importante en el éxito de su club, que ocupa el sexto lugar en la clasificación. Y como resultado, las cabezas de varios equipos de todo el mundo han cambiado.

No es ningún secreto que los Rojos buscan fortalecer su sala de máquinas en enero, ya que Bruno Fernandes ha asumido un papel más profundo junto al anciano Casemiro, quien ve su futuro en el club más allá de 2025/2026 en especulaciones.

El Manchester United está vinculado con Kees Smit (Imagen: Getty Images)

Sin embargo, se enfrentarán a una dura competencia para conseguir su firma por parte de equipos como Chelsea, Bayern Munich, Barcelona, ​​Newcastle United y Real Madrid, por nombrar algunos. Además, actualmente se dice que AZ tiene una valoración de alrededor de £ 52 millones por el talento, lo que podría ser arriesgado considerando que no está suficientemente probado.

Los HOMBRES dicen: Gastar una cantidad tan sustancial de dinero en una perspectiva en alza es un gran riesgo, especialmente teniendo en cuenta el reciente historial de United de gastar prodigios. Zirkzee y Rasmus Hojlund son ejemplos, y ninguno de los dos jugadores estuvo a la altura de las expectativas en Old Trafford, a pesar de su reputación.

En cambio, los Rojos pueden estar mejor preparados para perseguir a un jugador un poco mayor con experiencia en la Premier League, como Elliot Anderson, ya que el éxito del equipo está en el centro del parque.