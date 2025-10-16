El Manchester United enfureció a Bruno Fernandes, pero nueve meses después nada ha cambiado: «bastante molesto»

El técnico del Manchester United visitó el domingo al Liverpool en la Premier League y su último viaje a Anfield llevó a Bruno Fernandes a cuestionar al equipo.

Bruno Fernandes quedó frustrado por la falta de consistencia del Manchester United tras el empate 2-2 en Anfield la temporada pasada.

Tras el emocionante empate del Manchester United contra el Liverpool en enero, el capitán de los Rojos, Bruno Fernandes, expresó sus frustraciones.

No fue tanto la actuación del United en Anfield, donde remontaron para ponerse 2-1 antes de encontrarse con otro empate apasionante. Más bien el equipo de Rubén Amorim había demostrado que era capaz de enfrentarse a los mejores.

El empate 2-2 con el Liverpool la temporada pasada se produjo unas semanas después de que el United derrotara al Manchester City en el Etihad, mientras que el United también eliminó al Arsenal en la Copa FA en los Emirates el invierno pasado.

Las actuaciones contra los equipos que aseguraron los tres primeros lugares en la Premier League desmintieron el eventual decimoquinto puesto del United mientras los Rojos soportaban su peor temporada nacional desde que descendieron en 1974. Esa fue la mayor queja de Fernandes, la falta de consistencia que hizo que el United diera un paso adelante y dos pasos atrás.

«Estoy bastante molesto», dijo Fernandes poco después del pitido en Liverpool en enero. “Porque si podemos demostrar esto hoy contra el Liverpool en Anfield, que son primeros en la liga y probablemente han sido el mejor equipo de la liga esta temporada, ¿por qué no podemos hacerlo todas las semanas?

Nueve meses de seguir con las mismas inquietudes. Los hombres de Amorim ganaron tres y perdieron tres de sus primeros siete partidos de liga y fueron eliminados de la Copa Carabao por el Grimsby Town de la Liga Dos.

Hubo aspectos positivos de la derrota del día inaugural ante el Arsenal y las victorias sobre Chelsea y Sunderland insinuaron el potencial de este equipo del United. Pero las derrotas desmoralizadoras ante Brentford y Manchester City socavaron cualquier señal de progreso.

Fernandes y Amorim esperan que el viaje de este fin de semana a Liverpool pueda dar un resultado positivo y un trampolín hacia la consistencia.

