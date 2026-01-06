El Manchester United considera a Oliver Glasner como posible sucesor de Rubén Amorim

Ruben Amorim ha sido despedido por Man Utd y la atención ahora se centra en posibles reemplazos mientras los jefes del club sopesan un plan de sucesión.

Oliver Glasner es uno de los principales candidatos a convertirse en el próximo entrenador del Manchester United.

Oliver Glasner es uno de los principales candidatos para sustituir a Rubén Amorim como entrenador del Manchester United. El actual jefe de Crystal Palace juega en una zaga de tres, pero no se espera que eso cuente en su contra mientras los jefes de Old Trafford consideran quién será el próximo nombramiento.

Amorim fue despedido el lunes por la mañana, después de que fuentes del United expresaran su preocupación por la falta de progreso con el jugador de 40 años y su incapacidad para implementar un estilo de juego más ofensivo a pesar de haber estado en el cargo durante casi catorce meses.

El contrato de Glasner con Palace expira este verano y luego podría incorporarse sin compensación. El United podría acercarse al austriaco este mes, pero dado que Glasner amenazó con renunciar en el verano cuando Marc Guehi casi fue vendido al Liverpool, es poco probable que las cosas terminen bien en Selhurst Park si toma medidas para irse ahora.

Sin embargo, Glasner está muy interesado en la vacante en Old Trafford y estaría feliz de hacer el cambio en verano. Ha tenido una actuación impresionante en el sur de Londres y llevó al Palace a ganar su primer gran trofeo el año pasado, cuando derrotó al Manchester City en la final de la Copa FA.

Han gestionado compromisos europeos esta temporada y Glasner ha dejado claro su descontento con la contratación del Palace. Los partidos del jueves por la noche en la Conference League han aumentado considerablemente los recursos, pero aunque los Eagles han caído al decimocuarto puesto en la Premier League, están a sólo cuatro puntos del Chelsea en el quinto lugar.

El United ha entregado el control interino de los asuntos del primer equipo a Darren Fletcher y el ex mediocampista se hará cargo del viaje de la Premier League del miércoles a Burnley y es probable que permanezca en el banquillo para la tercera ronda de la Copa FA contra Brighton.

Para entonces, la estructura de fútbol del United, encabezada por el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox, parecerá haber decidido una dirección. Podrían nombrar un jefe interino hasta el final de la temporada antes de volver a evaluarlo.

Esto fortalecería aún más la credibilidad de Glasner. Aunque Palace desea retener al jugador de 51 años, ha mostrado poco interés en extender su estadía en el club.

Antes de pasar a la Premier League, Glasner ganó la Europa League con el Eintracht Frankfurt y también tuvo experiencia en su tierra natal y con el VfL Wolfsburg en la Bundesliga.

Aunque prefería un sistema de tres defensas y una forma muy similar a la de Amorim en Palace, su equipo parecía más cómodo en su formación de lo que solía estar el United.

Las figuras de Old Trafford, incluido Wilcox, estaban menos preocupadas por la forma de Amorim que por la falta de evolución ofensiva que mostró su equipo durante su estancia de 63 partidos en el club.