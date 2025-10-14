El Manchester United conocerá la posición de transferencia de Adam Wharton en enero: «Puedo confirmarlo»

El centrocampista de Crystal Palace y de Inglaterra, Adam Wharton, ha estado fuertemente vinculado con un traslado al Man United en los últimos tiempos.

Adam Wharton fue uno de los centrocampistas vinculados con el Manchester United (Imagen: (Foto de Justin Setterfield/Getty Images))

Al Manchester United le han dicho que es poco probable que el centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton sea titular en enero.

La estrella del Palace ha estado fuertemente vinculada con un traslado a Old Trafford mientras los jefes del United buscan un sucesor a largo plazo para Casemiro, cuyo contrato expira en junio del próximo año.

Wharton es ampliamente considerado como uno de los talentos emergentes más brillantes de la Premier League debido a sus actuaciones estelares con Palace durante las últimas dos temporadas, incluida su victoria en la final de la Copa FA contra el Manchester City en Wembley en mayo.

El jugador de 21 años debutó con Inglaterra el año pasado y se convertirá en uno de los jugadores más solicitados de Europa. Liverpool y Real Madrid también estarían interesados ​​en conseguir su firma.

Fabrizio Romano, especialista en fichajes, ha informado de las últimas novedades sobre el futuro de Wharton. Afirma que el futuro del internacional inglés en Palace probablemente será objeto de discusión después de la Copa del Mundo del próximo verano, en lugar de durante la ventana de transferencias de enero.

«Palacio no tiene intención de negociar antes de enero», afirmó Romano. canal de youtube. “Quieren que Adam Wharton permanezca en el club y se convierta en una parte muy importante de la historia.

«Luego veremos durante el período de transferencias de verano de 2026, tal vez después del Mundial, si Wharton estará allí o no. Tiene posibilidades. Palace evaluará la situación con el jugador, también sobre la base de propuestas».

«Tenemos muchos vínculos con el Man United. Puedo confirmar que el Man United valora a los chicos de sus jugadores, pero no es sólo el Man Utd. Créanme, son varios clubes los que valoran a este chico. Es realmente apreciado. Es considerado uno de los mejores talentos en su posición en Inglaterra».

“Y por eso ciertamente hay interés, Man United, y no solo, pero por el momento no se ha decidido nada en términos de ofertas y cifras.

«Cuando ves: 30, 40, 50 millones, nada en este momento. Palace está muy concentrado en esta temporada con el jugador y el jugador está muy concentrado en esta temporada con Palace».

