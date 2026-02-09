El Manchester United confirmó que los miembros del equipo que viajaban fueron reintegrados cuando eran adolescentes ante el West Ham

Man Utd se enfrentará al West Ham en la Premier League el martes. Michael Carrick busca conseguir cinco victorias seguidas desde que fue nombrado entrenador en jefe hasta el final de la temporada.

Matheus Cunha y Lisandro Martínez llegan el lunes a la estación de tren de Stockport (Imagen: Eamonn y James Clarke)

El adolescente Tyler Fletcher estará en el equipo del Manchester United para el viaje al West Ham el martes después de salir del banquillo para debutar en la victoria contra el Tottenham este fin de semana. El United tomó el tren de Stockport a Londres el lunes por la tarde antes del partido de mañana por la noche en el London Stadium, mientras Carrick busca continuar con su comienzo perfecto en la vida como el nuevo entrenador en jefe del club.

La victoria del sábado por 2-0 contra Tottenham fue la cuarta victoria consecutiva del United con Carrick y Fletcher, de 18 años, quien siguió los pasos de su hermano gemelo Jack al debutar con el primer equipo esta temporada, saliendo del banco en el minuto 89.

Carrick ya había descartado a Mason Mount y Matthijs de Ligt del viaje a la capital, aunque se espera que Mount regrese dentro de dos semanas, cuando el United se enfrente al Everton. Patrick Dorgu estará de baja varios meses por una lesión en el tendón de la corva.

Los fotógrafos capturaron a 20 jugadores subiendo al tren, y el único miembro del equipo del sábado que no fue visto fue Leny Yoro, aunque eso no significa necesariamente que no estará involucrado. Tres de los 20 eran porteros y, dado que es probable que Tom Heaton quede fuera del equipo, al United todavía le faltaría un jugador para nombrar nueve sustitutos.

Tyler Fletcher será parte de la selección del United contra el West Ham el martes

El United se enfrentará a un equipo del West Ham que apenas está empezando a encontrar algo de forma. Aunque permanecen en la zona de descenso, han ganado tres de sus últimos cuatro partidos de la Premier League y presentarán una prueba diferente para Carrick, que busca un comienzo perfecto desde que fue nombrado entrenador en jefe hasta el final de la temporada.

«Creo que hay que afrontar el partido y comprender la situación de ambos equipos», dijo. “Hemos tratado de mostrarles ese panorama a los jugadores en cada partido que hemos jugado hasta ahora y el martes por la noche será lo mismo.

«El tipo de juego, la sensación del juego, qué habilidades debemos tratar de utilizar. Diferentes juegos traen cosas diferentes. Los equipos en la parte inferior de la liga realmente están peleando por cosas, pero nosotros también, y tenemos mucho por qué luchar, así que te gustaría pensar que esto está equilibrado de alguna manera y es quién puede salir victorioso al final».

Un seguidor consigue un autógrafo en la estación de Stockport ..

Miembros confirmados del equipo viajero: Sonne Lammens, Altay Bayindir, Tom Heaton, Diogo Dalot, Nossair Mazraoui, Harry Maguire. Bryan, Benjamín Sesk.