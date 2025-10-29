El Manchester United confirma los homenajes de la academia tras la muerte del padre de Rhys Bennett

El joven de Man Utd, Rhys Bennett, compartió un mensaje en las redes sociales tras la muerte de su padre.

Rhys Bennett anunció la muerte de su padre. (Imagen: Manchester United FC 2025)

El Manchester United ha organizado un homenaje tras la muerte del padre de Rhys Bennett.

Bennett anunció la desgarradora noticia de la muerte de su padre en las redes sociales. United está brindando atención pastoral a Bennett y le ha concedido una licencia por compasión.

La selección sub-21 se enfrentará al Rochdale el martes por la noche y se guardará un minuto de silencio. Los jugadores también llevarán brazaletes negros en el Crown Oil Arena.

United dijo: «Todos en el Manchester United están enviando amor y apoyo a Rhys Bennett, cuyo padre, David, falleció este fin de semana. Rhys compartió la desgarradora noticia en las redes sociales el lunes, describiéndose a sí misma como ‘devastada’.

“También envió un fuerte mensaje de apoyo a quienes tienen problemas de salud mental, con la esperanza de ayudar a otras familias a evitar tragedias similares en el futuro.

«Escribió: ‘El suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Por favor, dilo, no te das cuenta de lo mucho que te aman de verdad’.

“Rhys está recibiendo asistencia social del club y ha pedido privacidad para su familia en este momento de dolor.

“Nuestro más sentido pésame para Rhys, su familia y todos los afectados por esta devastadora pérdida.

«Por respeto, nuestro equipo sub-21 llevará brazaletes negros y guardará un minuto de silencio durante el partido de la Copa de la Liga Nacional de esta noche contra Rochdale».

Para obtener apoyo confidencial, comuníquese con Samaritans de forma gratuita los 365 días del año al 116 123.

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.