El Manchester United confirma la lesión de Benjamin Sesko como actualización dada

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, sufrió una lesión en la rodilla contra el Tottenham en la Premier League el pasado fin de semana.

Sesko sufrió una lesión en la rodilla ante el Tottenham. (Imagen: Catherine Ivill 2025 – AMA)

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, no se presentará a la selección debido a una lesión en la rodilla.

Sesko llegó desde el banquillo en el minuto 58 en el Tottenham Hotspur Stadium, pero duró sólo media hora y se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras recibir tratamiento por una lesión en la rodilla.

El United tuvo que jugar el partido con 10 hombres porque Amorim había utilizado todas sus sustituciones.

Sesko será evaluado más a fondo en Carrington esta semana, pero las fuentes han indicado que la lesión no se considera un problema importante.

Sesko fue visto cojeando al salir del estadio. Preguntado sobre la lesión durante su rueda de prensa, Amorim dijo: «Tenemos que comprobarlo. Tenía algo en la rodilla, veamos».

Cuando se le preguntó si era grave, Amorim dijo: «No tengo idea. Como es la rodilla, nunca lo sabemos».

United fichó a Sesko por 76,5 millones de euros (66,4 millones de libras esterlinas) más 8,5 millones de euros (7,3 millones de libras esterlinas) en complementos en el verano. El jugador de 22 años empezó en el banquillo durante los tres primeros partidos de la temporada de la Premier League. Debutó contra el Manchester City en septiembre y marcó su primer gol contra el Brentford.

Sesko aprovechó eso al anotar contra Sunderland para asegurar una victoria por 2-0 el mes pasado. Sin embargo, estuvo en el banquillo ante el Liverpool en Anfield y no logró marcar en los tres partidos siguientes.

