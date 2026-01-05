El Manchester United confirma entrenador interino tras despedir a Rubén Amorim

Man Utd despidió a Ruben Amorim después de una explosiva conferencia de prensa en Elland Road el domingo por la tarde.

Rubén Amorim ha sido despedido (Imagen: 2025 Getty Images)

Darren Fletcher asumirá la dirección interina del Manchester United tras el despido de Rubén Amorim. El United confirmó que Amorim había sido despedido el lunes por la mañana tras el empate del domingo contra el Leeds. Amorim llamó a la junta durante su conferencia de prensa posterior a Leeds, sugiriendo que otros deberían concentrarse en sus trabajos en medio de crecientes tensiones.

El United consiguió un empate 1-1 en Elland Road gracias al empate en la segunda mitad de Matheus Cunha, pero el final de la conferencia de prensa de Amorim eclipsó la actuación de West Yorkshire. El comunicado del club que confirma la salida de Amorim decía: «Rubén Amorim ha dimitido de su cargo como entrenador del Manchester United.

«Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo. Con el Manchester United sexto en la Premier League, la dirección del club ha tomado a regañadientes la decisión de que ahora es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de terminar lo más alto posible en la Premier League».

«El club quiere agradecer a Ruben su contribución al club y desearle todo lo mejor para el futuro. Darren Fletcher se hará cargo del equipo contra el Burnley el miércoles».

Fletcher fue nombrado entrenador sub-18 en el verano, pero ahora actuará como jefe interino del primer equipo. Se espera que el excentrocampista hable con los medios el martes antes de enfrentarse al Burnley.

Fletcher fue anteriormente entrenador del primer equipo en el cuerpo técnico de Amorim.