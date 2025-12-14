El Manchester United apunta a la ventaja del Bournemouth con la decisión de la AFCON sobre Mazraoui, Amad y Mbeumo

Tres jugadores del Man Utd partirán para la Copa Africana de Naciones y el club ha tratado de confirmar su disponibilidad para el choque del lunes contra el Bournemouth.

Amad y Bryan Mbeumo irán a la Copa Africana de Naciones la próxima semana

El Manchester United pretende mantener en secreto la disponibilidad de Noussair Mazraoui, Amad y Bryan Mbeumo antes del choque de la Premier League del lunes contra el Bournemouth. Los tres partirán hacia la Copa Africana de Naciones (AFCON) a principios de la próxima semana.

La FIFA fijó una fecha de lanzamiento el lunes 15 de diciembre para que los clubes liberen jugadores para el torneo, que comienza el sábado 21 de diciembre, pero eso causó problemas al United luego de su choque con los Cherries que tuvo lugar el lunes por la noche.

Los directivos del club han mantenido conversaciones con las federaciones de Marruecos, Costa de Marfil y Camerún sobre los tres jugadores para tratar de asegurar una extensión y permitirles jugar en Bournemouth antes de dirigirse al torneo, que se llevará a cabo en Marruecos.

El viernes, el entrenador Ruben Amorim dijo que aún no estaba seguro de si el trío podría jugar el partido y admitió que estaba frustrado con la situación apenas tres días después del partido.

«Todavía estamos en conversaciones con la selección nacional, los partidos del lunes, ellos están entrenando y estamos tratando de preparar todos los escenarios», dijo Amorim.

«Es frustrante, pero al mismo tiempo nadie sabe quién va a jugar, así que eso es bueno. Tenemos jugadores que pueden con cualquier cosa. Con una semana larga puedes trabajar en diferentes cosas para prepararte para el partido».

Amorim insinuó el viernes que al United le gustaría aprovechar la situación y añadió: «Cada equipo nacional tiene sus propias ideas sobre cuándo quiere a los jugadores. Espero que hoy [Friday] o tal vez mañana [Saturday] tomar una decisión, pero esperamos hasta el último momento para elegir el mejor equipo».

El United ahora planea mantener la decisión en secreto para evitar darle al Bournemouth pistas sobre si deben enfrentarse a Mazraoui, Amad o Mbeumo, quienes han sido titulares en sus dos últimos partidos.

El domingo tienen un último entrenamiento para afinar la preparación de cara al partido contra el conjunto de Andoni Iraola, que últimamente ha tropezado. No han ganado en el sexto lugar y han caído al 14 en la Premier League, pero ganaron sus dos últimas visitas a Old Trafford por 3-0.

El Marruecos de Mazraoui comenzará su torneo el próximo sábado en su primera campaña cuando se enfrente a las Comoras, lo que podría hacer que su disponibilidad sea quizás la cuestión más apremiante. La Costa de Marfil de Amad y el Camerún de Mbeumo no comienzan su torneo hasta Nochebuena.