El Manchester City vence al Manchester United en el derbi de la WSL en el Etihad

El Manchester City derrotó al Man United por 3-0 en la WSL en el Etihad Stadium el sábado.

La ciudad celebra su liderazgo

El Manchester City Women se aseguró los tres puntos y el derecho a presumir al derrotar a su rival local Manchester United por 3-0 en la Superliga femenina el sábado.

El City comenzó el partido rápidamente, pero no pudo encontrar un gran avance mientras el United, de forma lenta pero segura, se afianzaba en el partido. El punto muerto finalmente se rompió poco después de la mitad de los primeros 45 minutos, cuando Khadija Shaw cabeceó el pase de Lauren Hemp para que Rebecca Knaak regresara a casa.

Leah Galton había rechazado una apelación poco entusiasta de un penal mientras el United buscaba el empate y el City tomó el control total al duplicar su ventaja apenas dos minutos antes del descanso. El United sintió que había habido una falta en la preparación del gol, pero el árbitro no estaba interesado y Kerstin Casparij permitió que Shaw rematara.

El partido terminó efectivamente como un partido de entretiempo cuando un juego descuidado del United devolvió la posesión al City. Hemp aprovechó al máximo el marcador 3-0 para el equipo local con un brillante disparo en la esquina superior.

Rebecca Knaak se dirige hacia la meta

El United tuvo mucha posesión en la segunda mitad e hizo todo lo posible para encontrar la manera de volver al partido, pero al final se encontró con una sólida línea defensiva del City que no regaló nada.

Jade Rose y Simi Awujo chocaron al final del partido y se produjo una interrupción prolongada mientras la pareja recibía tratamiento. La primera recibió autorización para volver a la acción mientras Awujo ocupaba su lugar en el banquillo del United.

La victoria amplió la ventaja del City en la cima de la tabla a cuatro puntos, mientras que el United se mantuvo en tercer lugar, tres puntos detrás del Chelsea en segundo lugar.