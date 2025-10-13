El Manchester City se ha fijado un nuevo objetivo mientras el calendario finalmente funciona a su favor

El Manchester City tuvo un buen período entre el parón internacional de septiembre y octubre y puede esperar lo mismo nuevamente el próximo mes.

Manchester City finalizó su última racha de partidos con una victoria sobre Brentford

El ritmo entrecortado de las primeras semanas de la temporada de la Premier League puede resultar frustrante para los aficionados y puede hacer que las historias sean difíciles de seguir, con una serie de partidos interrumpidos por un parón internacional en septiembre, octubre y noviembre.

Sin embargo, lo que sí permiten los descansos es la oportunidad de analizar (y tal vez sobreanalizar) cómo empezó un equipo y debatir qué va bien o mal.

Pero las conclusiones extraídas en septiembre pueden parecer tontas en octubre, y para el Manchester City ese ha sido ciertamente el caso esta temporada.

Cuando perdieron ante Tottenham y Brighton antes del primer parón internacional de la temporada, existía la preocupación de que esto se pareciera mucho al año pasado y que luchar por el título ya parecía un sueño lejano.

Ese descanso de dos semanas brindó la oportunidad de reiniciar y cuando se reanudó la acción, el City ganó el derbi de Manchester por 3-0, iniciando una racha de siete partidos en los que se produjeron cinco victorias y dos empates. Ahora vuelven a sentirse como verdaderos contendientes.

Se podría decir que el City se ha visto despojado de su impulso por esta última interrupción de la acción nacional, pero para un nuevo equipo que todavía está aprendiendo a manejar con Pep Guardiola, también podría ser bueno para ellos.

No se puede negar que han dado grandes pasos hacia adelante en las últimas tres semanas, gracias a las victorias contra Manchester United y Brentford. Después de la introspección y las preocupaciones de septiembre, el panorama es mucho más optimista.

El reducido calendario a estas alturas de la temporada también facilita la fijación de objetivos. Después de las victorias contra el United y el Napoli y un empate en el Arsenal, quedó claro que el objetivo de los Blues era permanecer invictos durante esta racha de partidos.

A falta de siete partidos antes de los partidos internacionales de noviembre, el objetivo debería ser repetir eso, especialmente porque cuatro de esos partidos son en el Etihad.

El equipo de Guardiola será un gran favorito para vencer al Everton este fin de semana. Luego tendrán tres partidos fuera de casa contra Villarreal, Aston Villa y Swansea City. Nadie necesita tener mucho miedo en este momento.

Luego el viaje termina con tres partidos consecutivos en casa, contra Bournemouth, Borussia Dortmund y Liverpool. El partido contra el equipo de Arne Slot parece ser el partido más importante de los siete, pero el Liverpool tuvo el rumbo opuesto al City, donde el optimismo ha dado paso a las críticas de septiembre a octubre.

Si el City puede llegar al parón internacional de noviembre habiendo logrado una vez más estar siete partidos invicto, quizás infligiendo una derrota a sus rivales por el título en el proceso, entonces las perspectivas serán realmente prometedoras.

