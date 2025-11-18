El Manchester City se enfrenta al dilema de Erling Haaland que podría ser una buena noticia para Divine Mukasa o Mahamadou Sangare

Omar Marmoush podría perderse hasta once partidos del Manchester City si acude a la Copa Africana de Naciones con Egipto.

Omar Marmoush podría perderse hasta 11 partidos del Manchester City, lo que significa que las exigencias a Erling Haaland están aumentando

Erling Haaland podría afrontar una racha de 11 partidos en 38 días en diciembre y enero, mientras que el Manchester City está considerando un mes sin el delantero suplente Omar Marmoush.

El egipcio llevará a su equipo nacional a la Copa Africana de Naciones (AFCON) el próximo mes y su partida podría llegar antes de lo esperado mientras se llevan a cabo conversaciones entre Egipto y el City sobre si Marmoush puede unirse al equipo para un amistoso con Nigeria en El Cairo el domingo 14 de diciembre.

El City no necesita liberar a Marmoush para ese partido y podría jugar duro, manteniendo al jugador de 26 años cerca para que pueda formar parte del equipo que viaja a Crystal Palace el mismo día, aunque sólo espera estar en el banquillo de Selhurst Park si Erling Haaland está en forma.

La AFCON comienza oficialmente el domingo 21 de diciembre, y Egipto inicia su campaña un día después y está entre los favoritos para ganar la competencia, y la final tendrá lugar el domingo 18 de enero.

No ha habido ninguna comunicación oficial sobre cuándo los clubes tendrán que liberar a los jugadores, aunque el amistoso de Egipto con Nigeria queda fuera de la ventana oficial de la FIFA, por lo que el City no tiene la obligación de liberar a Marmoush.

Incluso si optan por retenerlo para el partido del Crystal Palace, es poco probable que permanezca en Manchester para los cuartos de final de la Copa Carabao contra el Brentford en el Etihad el miércoles 17 de diciembre. Ese es un partido en el que definitivamente sería titular, pero si lo hace, sólo se unirá al equipo egipcio tres días antes del inicio del torneo.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Lo que es seguro es que Marmoush -y Rayan Ait-Nouri, que estará con Argelia- se perderán los partidos de la Premier League contra West Ham, Nottingham Forest y Sunderland, ya que chocan con la fase de grupos. Se perdería los partidos contra Chelsea y Brighton en octavos de final, y si Egipto llegara a cuartos de final, se ausentaría de la tercera ronda de la Copa FA.

Un lugar en las semifinales descartaría al delantero de un potencial partido de ida de las semifinales de la Copa Carabao y lo llevaría a participar en el último fin de semana del torneo, ya sea en la final o en el play-off por el tercer puesto, lo que significaría que Marmoush se perdería el derbi de Manchester en Old Trafford.

Luego, el City viajará a Noruega el lunes 19 de enero para enfrentarse a Bodo/Glimt en la Liga de Campeones y probablemente será demasiado pronto para que Marmoush regrese al equipo si llega al último fin de semana de la AFCON.

Esa racha potencial de 11 partidos en 38 días dejaría a Pep Guardiola sin su respaldo de alta calidad para Haaland en el momento más ocupado de la temporada. El noruego ya es el jugador más utilizado del City esta temporada con más de 90 minutos y su carga de trabajo podría aumentar aún más.

Guardiola se mostraría reacio a utilizarlo en los cuartos de final de la Copa Carabao a menos que sea absolutamente necesario, y probablemente también en la tercera ronda de la Copa FA si el City consigue un empate favorable.

Sin Marmoush, eso podría significar que Phil Foden retome su papel de falso nueve, algo que hizo durante el parón internacional contra Inglaterra en noviembre, o que Divine Mukasa sea convocado al primer equipo.

Mukasa no es un delantero natural, pero jugó bien ese papel en la victoria en la tercera ronda de la Copa Carabao sobre el Huddersfield. El joven de 18 años volvió a desempeñar un papel ofensivo en el centro del campo en la cuarta ronda contra el Swansea y ha jugado allí en la UEFA Youth League y la Premier League 2 esta temporada.

Otra alternativa sería considerar a Mahamadou Sangare. El joven de 18 años llegó procedente del Paris Saint-Germain en el verano y aún no ha probado la acción de alto nivel en el Etihad, pero es un delantero natural y ha marcado nueve goles en 14 apariciones con equipos de categorías inferiores en lo que va de temporada.

Sean cuales sean las opciones que escoja Guardiola, parece claro que jugar sin parar a Haaland durante un mes en el periodo de mayor actividad del calendario no será una solución.

Partidos que Marmoush podría perderse:

Crystal Palace (A) – Premier League – 14 de diciembre

Brentford (H) – Copa Carabao – 17 de diciembre

West Ham (H) – Premier League – 20 de diciembre

Nottm Forest (A) – Premier League – 27 de diciembre

Sunderland (A) – Premier League – 1 de enero

Chelsea (H) – Premier League – 4 de enero

Brighton (H) – Premier League – 7 de enero

Tercera ronda de la Copa FA (H/A) – Copa FA – W/E 10 de enero

Semifinal de la Copa Carabao (H/A) – Copa Carabao – W/C 12 de enero

Manchester United (A) – Premier League – Mi/E 17 de enero

Bodo/Glimt (a) – Liga de Campeones – enero