El Manchester City se encuentra en una situación problemática sin una solución perfecta: «no debemos olvidarlo»

Noticias del equipo del Manchester City con dudas sobre Rodri y Nico González y Mateo Kovacic que acaba de volver a estar en plena forma

Mateo Kovacic salió del banquillo del Manchester City en la Liga de Campeones a mitad de semana

El Manchester City ocupa actualmente un lugar destacado en la lista.

La victoria por 2-0 del martes por la noche sobre el Villarreal lo dejó nueve partidos invicto en todas las competiciones, mientras que Erling Haaland continuó con su forma goleadora apenas creíble al anotar su gol número 24 en una temporada ya productiva para el club y el país.

Los Blues están de muy buen humor para el viaje a Aston Villa el domingo por la tarde y se dirigirán a Midlands con tiempo de descanso adicional en comparación con sus oponentes que estarán en acción de la Europa League en los Países Bajos el jueves por la noche con un partido fuera de casa en Go Ahead Eagles.

Villa ha encontrado su forma después de un comienzo de temporada difícil y fue el merecido ganador del partido correspondiente la temporada pasada, que tuvo lugar durante el invierno de descontento del City mientras los Blues luchaban por los resultados y el rendimiento.

Las cosas parecen diferentes ahora. El City tiene una espalda arrogante, con Haaland dominante por un lado y Gianluigi Donnarumma por el otro. Jugadores como Nico O’Reilly, Phil Foden y Jeremy Doku están en excelente forma. Pep Guardiola casi puede contar con una selección en plena forma.

Hay dudas sobre el estado físico de tres jugadores de cara al partido en Villa Park. El problema es que dos de ellos juegan en la misma posición. Rodri se perdió el viaje de la Liga de Campeones a España y Nico González fue expulsado en la segunda parte.

El pronóstico para ambos es positivo, pero no hay garantía de que alguno de ellos esté en condiciones (o en riesgo) para empezar este fin de semana, especialmente en el caso de Rodri, que ha tenido una temporada intermitente debido a problemas de forma y lesiones.

Si ninguno de los dos se considera lo suficientemente apto para jugar, Mateo Kovacic está en línea para su primera apertura de temporada. Reemplazó a González a mitad de semana y proporciona mano firme en el centro del mediocampo.

Pero el croata tampoco está en forma para el partido, ya que se sometió a una cirugía del tendón de Aquiles el verano pasado. Ha jugado 37 minutos con el City en lo que va de temporada, en dos apariciones como suplente, aunque sí fue titular con su selección contra Gibraltar durante el parón internacional.

El jugador de 31 años encajaría perfectamente en ausencia del dúo de centrocampistas españoles del City, ya que el problema es la forma física para el partido.

Guardiola ya ha hablado de la necesidad de que Kovacic vuelva a estar en plena forma, y ​​pedir demasiado demasiado pronto es una propuesta arriesgada.

«Mateo tiene una cualidad especial: sabe mantener el balón y aporta tranquilidad a nuestro mediocampo», dijo Guardiola esta semana. «Pero no podemos olvidar que está regresando de una cirugía. Necesitamos que esté en plena forma y eso no sucede de la noche a la mañana. No quiero que juegue varios partidos completos seguidos».

El calendario para el regreso de Rodri y González no está claro, y si bien el regreso de Kovacic es oportuno, también conlleva sus propios riesgos.

Guardiola y el City tendrán que actuar con cautela.