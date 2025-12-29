El Manchester City recibe ayuda inesperada de la FIFA tras la denuncia de «desastre» de Pep Guardiola

El Manchester City tuvo que prescindir de Rodri durante gran parte de la primera mitad de la temporada, pero se benefició de un riesgo FIFA.

El Manchester City acabó 2025 con estilo tras grandes cambios en el verano

Fue apropiado que Rodri volviera al equipo cuando Pep Guardiola habló con más detalle que nunca sobre lo bueno que fue el Mundial de Clubes para el Manchester City. Un torneo que el entrenador había dicho que podría ser un «desastre» para el equipo en invierno ahora se ve internamente como el momento crucial que los llevó de regreso a donde quieren estar.

«Lo más importante es recuperarnos y encontrar en nosotros mismos lo que éramos. Ese es mi principal objetivo en este torneo», afirmó a finales de junio. Quiero que sientan que este es nuestro camino para volver a ser competitivos, como lo hemos sido en ocho de los últimos nueve años. Veamos qué pasa después.

«Veremos qué pasa después de la final. Descansaremos mientras la Premier League nos lo permita. Quizás en noviembre, diciembre o enero sea un desastre, estaremos agotados y el Mundial nos habrá destruido. No lo sé, es la primera vez en nuestras vidas que esto sucede. Veremos cuando volvamos».

Los beneficios del Mundial de Clubes no quedaron claros en el terreno de juego. El City jugó bien contra la Juventus, pero luego sufrió una humillante eliminación en octavos de final a manos del club saudita Al Hilal de la Pro League. Para empeorar las cosas, Rodri sufrió una lesión en el tendón de la corva en un campo que parecía inestable durante esa derrota, lo que interrumpió aún más su regreso de una lesión del ligamento cruzado anterior.

Rodri regresó en septiembre para ser titular en tres partidos en una semana contra United, Napoli y Arsenal, pero le costó más y poco después de otro regreso sufrió otro problema en el tendón de la corva en Brentford, lo que efectivamente lo dejó fuera de juego durante otras diez semanas.

Puede que sea injusto, pero no parece que el Mundial de Clubes haya favorecido la recuperación de Rodri. Sin embargo, el hecho de que volviera a estar convocado en el City Ground el sábado apunta a una mejor segunda mitad de la temporada.

Y cuando regrese al terreno de juego, será para un equipo que ha redescubierto cómo ganar partidos y luchar por el título de liga sin él. El City ha ganado sus últimos ocho partidos seguidos en todas las competiciones (su racha más larga desde que ganó el Mundial de Clubes en diciembre de 2023 y regresó a Inglaterra con un hambre renovada de títulos) y Guardiola habla de un equipo que ha encontrado la identidad que buscaba en Florida.

A pesar de todos los problemas previstos durante el torneo de verano y los que realmente ocurrieron, la última toma de poder de la FIFA le ha dado inesperadamente al City las condiciones perfectas para un reinicio del equipo que era desesperadamente necesario si quería volver a ser fuerte.