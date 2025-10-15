El Manchester City quiere una estrella de Inglaterra por £ 75 millones, y Pep Guardiola llega a un acuerdo por el Chelsea

El Manchester City está planeando una redada de £ 75 millones en Nottingham Forest para la estrella en ascenso y el mediocampista inglés Elliot Anderson, y Pep Guardiola es un gran admirador del jugador.

Elliot Anderson, vinculado al Manchester City, ha estado en buena forma para Nottingham Forest esta temporada (Imagen: Dan Istitane/Getty Images)

El Manchester City está planeando una adquisición por £75 millones de la estrella en ascenso del Nottingham Forest, Elliot Anderson.

Sin embargo, se espera que el técnico del City, Pep Guardiola, enfrente una dura competencia del Chelsea, rival de la Premier League, por la firma del jugador. Guardiola ha seguido de cerca el progreso de Anderson y se ha convertido en un gran admirador del internacional inglés.

El informe del Mirror Anderson se ha convertido en uno de los principales objetivos de transferencia de Guardiola en caso de que decida reforzar su mediocampo el próximo verano. A Nico González le ha resultado difícil dejar su huella en el Etihad, mientras persisten dudas sobre el futuro a largo plazo de Rodri en el club.

El ganador del Balón de Oro está siendo monitoreado por el Real Madrid y podría verse tentado a unirse a los pesos pesados ​​españoles si no logra acordar un nuevo contrato con el City.

A Anderson no le faltarán candidatos el próximo verano, y el Chelsea también muestra interés en traerlo a Stamford Bridge.

Anderson se mudó de Newcastle a Forest por £35 millones en 2024 y desde entonces se ha convertido en uno de los talentos más brillantes de la Premier League.

Su desarrollo fue reconocido por Thomas Tuchel, quien lo convocó por primera vez con Inglaterra en agosto.

Pep Guardiola es un gran admirador de Elliot Anderson

Desde entonces, el jugador de 22 años ha disputado tres partidos internacionales y se ha asegurado un lugar en el equipo de Tuchel. Se espera que sea incluido en la plantilla final de Tuchel para el Mundial de Norteamérica el próximo verano.

Y cuando regrese de la final después de haber demostrado su valía en el escenario más grande del mundo, se espera que su valor se dispare.

Si el City opta por contratar a Anderson, se dice que la dirección del club pretende cerrar un trato con Forest antes del inicio del torneo.

Mientras tanto, Anderson preferiría no participar en el torneo en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

