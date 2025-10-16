El Manchester City preocupaba a Rodri, pero dos jugadores volvieron de una lesión

El Manchester City ha vuelto a entrenar antes de su choque de la Premier League con el Everton este fin de semana y dos jugadores regresarán de una lesión.

Rodri sufrió una lesión en el bíceps femoral ante el Brentford

Rodri se enfrenta a una batalla para estar en forma para el choque de la Premier League entre el Manchester City y el Everton el sábado después de que el mediocampista se ausentara del entrenamiento del jueves.

El español se tuvo que retirar cojeando de la victoria sobre el Brentford antes del parón internacional tras sufrir una lesión muscular. Se retiró de la selección española pero luego dijo que esperaba estar en forma para los Toffees.

Pero no fue visto mientras el City entrenaba ante las cámaras el jueves, dos días antes del regreso de la Premier League y del partido del Etihad contra el equipo de David Moyes.

Abdukodir Khusanov tampoco estuvo presente en la sesión. El jugador de 21 años aún se está recuperando de una lesión en el tobillo que lo mantiene fuera de acción desde el empate ante el Arsenal el 21 de septiembre.

Sin embargo, hubo buenas noticias para Pep Guardiola, ya que Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush volvieron a entrenar a pleno rendimiento tras el parón internacional. Ninguno de los dos ha sido visto desde finales de agosto.

Ait-Nouri ha sufrido un problema que le ha mantenido fuera de las dos últimas pausas internacionales, mientras que Marmoush se lesionó la rodilla mientras jugaba con Egipto en septiembre. Viajó a su país de origen la semana pasada para apoyar a sus colegas internacionales.

Ait-Nouri y Marmoush intentarán demostrar que están en condiciones de enfrentarse al Everton, mientras que es probable que Khusanov quede descartado. Guardiola dará su rueda de prensa el viernes por la tarde y ofrecerá una actualización sobre el estado de su equipo. La lesión de Rodri probablemente será un tema de conversación importante.

Inmediatamente después del partido contra el Brentford, dijo: «Estoy bien. Me sentí un poco en el tendón de la corva, pero parece que no es tanto. Lo más importante fue la victoria».

“Estiré un poco la pierna, un poco como en la final del Campeonato de Europa. Estiré un poco, pero es parte del proceso.

“No siento que tenga músculos cansados, me siento fresco, pero lo más importante es que no es tan grande.

«Es parte del proceso. Lo bueno de esto es que sales, no dejas que los músculos se estiren ahora. Lo bueno es el descanso, así que en ese sentido será aún mejor recuperarme en este sentido y ojalá pueda estar ahí en el próximo partido».

