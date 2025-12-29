El Manchester City le ha demostrado a Antoine Semenyo lo que no pudo hacer con Florian Wirtz

El Manchester City quiere fichar a Antoine Semenyo en el mercado de fichajes de enero y ha demostrado su fuerza.

El portero del Manchester City, Antoine Semenyo, volvió a marcar con el Bournemouth este fin de semana.

Al contrario de lo que algunos puedan pensar, el Manchester City quiere mantener la calma en el mercado de fichajes de enero. Hay más valor que encontrar en la ventana de verano y Pep Guardiola prefiere terminar la campaña con el mismo grupo de jugadores con el que empezó la temporada.

Antoine Semenyo es una oportunidad que el City y todos los demás clubes importantes deberían al menos considerar en las próximas semanas. Con una cláusula de rescisión de alrededor de £65 millones que elimina la posibilidad de una subasta, hay mucho que gustar de una estrella local de 25 años con años de experiencia en la Premier League en un buen club, que actualmente es el tercer máximo goleador de la división.

Con un currículum como ese, incluso los equipos que no estaban tan interesados ​​en adquirir Semenyo en enero no han podido decirlo abiertamente. Para aquellos equipos seriamente interesados, incluido el City, los beneficios de fichar al jugador superan la posible decepción de ser derrotado por un rival, tal como lo hizo Florian Wirtz en el verano.

Al igual que Wirtz, el Liverpool es uno de los equipos interesados ​​en Semenyo y el City debe tener cuidado. No controlan la transferencia, en el sentido de que depende del jugador decidir dónde cree que es el mejor lugar para ir, y no le faltan opciones.

En cualquier caso, el City puede estar seguro de que volverá a ser visto como uno de los mejores. Cuando Wirtz optó por el Liverpool en el verano, algunos Blues entraron en pánico porque de repente había opciones más atractivas como objetivos en lo que fue una evaluación condenatoria de su difícil temporada 2024/25.

Pep Guardiola habló de llevar al club de nuevo a donde quería, pero la confianza en el verano de que esto sucedería era frágil. Alcanzó su punto máximo cuando el City derrotó a la Juventus en el Mundial de Clubes y luego alcanzó su punto más bajo cuando el Al Hilal fue eliminado de la competición.

Seis meses después, esas dudas se han disipado en gran medida. Los resultados del City han sido excelentes en los tres meses transcurridos desde que regresaron del parón internacional en septiembre y llegan a 2026 en excelentes posiciones en la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa Carabao, con la Copa FA aún por llegar.

Si Semenyo quiere ganar trofeos, el City ha recuperado la confianza en que pueden hacerlo, con o sin él. La estrella del Bournemouth también ha comprobado esta temporada que por mucho tiempo que Guardiola esté, todavía es capaz de mejorar jugadores en poco tiempo.

El City esperará haber hecho lo suficiente para conseguir uno de los mejores jugadores de la liga, pero al menos le han mostrado a Semenyo la prueba que les faltaba para Wirtz este verano.